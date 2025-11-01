-- -- -- / -- -- --
تضرعًا لنزول الغيث.. الجزائر تُقيم صلاة الاستسقاء عبر مساجد الوطن

صلاة الاستسقاء

تُقام في هذه الأثناء صلاة الاستسقاء عبر مختلف ولايات الوطن، استجابةً لدعوة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عقب تأخر نزول الأمطار خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان سابق أنها وجهت تعليمة إلى جميع مديرياتها عبر الوطن لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم السبت 10 جمادى الأولى 1447هـ الموافق لـ 1 نوفمبر 2025، على الساعة التاسعة صباحًا، داعية الأئمة والمواطنين إلى التضرع إلى الله طلبًا للغيث والرحمة.

كما دعت الوزارة الأئمة إلى استغلال خطب الجمعة والدروس الدينية في تذكير المصلين بأحكام وآداب صلاة الاستسقاء، وفي مقدمتها التوبة الصادقة، والاستغفار، ورد المظالم، وصلة الأرحام، والصيام، والتصدق على المحتاجين، لما في ذلك من إشاعة للرحمة وروح التكافل بين أفراد المجتمع.

ويشهد عدد من مناطق العالم خلال السنوات الأخيرة تأخرًا في نزول الغيث نتيجة التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أثر على الأنظمة البيئية والزراعية في عدة بلدان.

وفي الجزائر، تعرف أغلب الولايات هذه السنة تأخرًا ملحوظًا في تساقط الأمطار، ما دفع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى الدعوة لإقامة صلاة الاستسقاء تضرعًا إلى الله طلبًا للغيث والرحمة.

