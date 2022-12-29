تضم 6 فئات.. وزارة الثقافة تصدر 510 بطاقة فنان

صادقت اللجنة المكلفة بمنح بطاقة فنان على 510 ملف موزعة على 6 فئات ليصل عددها الاجمالي إلى 671 بطاقة لحد الآن.

وأفاد بيان لوزارة الثقافة أنه في إطار مسعى الوزارة لدراسة ملفات طلبات “بطاقة فنان” من طرف اللجان المختصة المُنشأة لهذا الغرض، تمّ ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2022 دراسة 1606 ملف، ومن بين هذه الملفات، صادقت اللجنة على 510 ملف موزعة على 06 فئات، وونوهت بأن المديريات الولائية للثقافة والفنون ستقوم بالتواصل مع الفنانين المعنيين من أجل تسليمهم البطاقات في الأسبوع الأول من شهر جانفي، وهي موزعة على الفئات.

1- الفنون الغنائية والموسيقية: 300 بطاقة

2- الفنون البصرية(التشكيلية): 80 بطاقة

3- فنون الرقص والكوريغرافيا: 25

4- الفنون المسرحية: 50 بطاقة

5- فئة الآداب: 40 بطاقة

6- فئة السينما: 15 بطاقة

7- المجموع الكلي: 510 بطاقة

وذكر البيان بأنه وبالانتهاء من المرحلة الثانية، فقد تم إصدار 671 بطاقة منذ تنصيب المجلس الوطني للفنون والآداب بتاريخ 17 ماي 2022، فيما بلغت الملفات المدروسة التي هي في انتظار استكمال الوثائق المطلوبة 1096 ملف، أما الملفات التي يتم فرزها حاليًا على مستوى أمانة المجلس الوطني للفنون والآداب فهي 708 ملف.