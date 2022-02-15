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رياضة

تضييق الخناق على “القرصنة” في مباريات دوري أبطال أوروبا

سليم.ع
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تضييق الخناق على “القرصنة” في مباريات دوري أبطال أوروبا
أرشيف

تحصلت قناتا “بين سبورت” و”كنال بلوس”، اللتان تملكان حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في فرنسا، على التزامات من مزودي خدمة الأنترنيت بمنع الوصول إلى المواقع التي تقوم ببث هذه المباريات بطريقة غير قانونية..

وأشارت صحيفة “ليكيب”، الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، كشف عن هذه الخطوة، بعد أمر من محكمة باريس، في إطار محاربة القرصنة.

وأكدت ذات الصحيفة أنه بعد الإجراء الجديد سيكون من الصعب متابعة لقاء الثلاثاء بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، بشكل غير قانوني، مثلما جرت عليه العادة بالولوج، إلى مواقع الويب، التي تبث مباريات دوري أبطال أوروبا بطريقة غير قانونية.

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التعليقات
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  • عمر

    و ما يهمنا فيهم. المهم تاوعنا ما يزيروش علينا

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