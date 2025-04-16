“تطابق في المواقف حول القضايا العادلة بين الجزائر وكولومبيا”

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الأربعاء، رئيس غرفة النواب الكولومبية راوول سلامانكا توريس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

حيث استعرض الطرفان، حسب ما نقله بيان للوزارة، علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وكولومبيا. وبحثا “السُبل الكفيلة بإسهام برلماني البلدين في إضفاء المزيد من الزخم عليها”.

كما أشاد الجانبان بـ”تطابق مواقف البلدين الداعمة للقضايا العادلة في العالم. وأكدّا على ضرورة مُواصلة التنسيق والتشاور في مختلف الأطر والمحافل الدولية الحكومية منها والبرلمانية”.