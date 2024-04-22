تطابق مواقف الجزائر وجنوب إفريقيا بخصوص القضيتين الفلسطينية والصحراوية

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، مع المدير العام لوزارة العلاقات الدولية والتعاون، زاين دنغور، الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين الجزائر وجنوب إفريقيا والتي عقدت اليوم، الإثنين 22 أفريل، ببريتوريا.

وحسب ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية في بيان، فقد “سمحت المحادثات بين الطرفين بالتأكيد على عمق الروابط التاريخية المتميزة بين الجزائر وجنوب إفريقيا كما شكلت فرصة لإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي واقتراح السبل الكفيلة لتكثيفه وتمتينه في مختلف المجالات، تحسبا لانعقاد الدورة السابعة للجنة السامية الثنائية للتعاون المزمع عقدها خلال السنة الجارية بالجزائر، تحت الرئاسة المشتركة لرئيسي البلدين.”

ويأتي انعقاد هذه الدورة في خضم التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، يضيف البيان، “حيث قام الطرفان بتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي أبرزت تطابقا لمواقف البلدين بخصوص عديد المسائل الراهنة، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقضية الصحراوية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي على مستوى المنظمات والهيئات القارية والدولية.”