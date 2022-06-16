تطبيع: تنظيم أول مباراة رياضية بين المغرب وإسرائيل

استقبل منتخب المغرب النسوي لكرة السلة يوم الأربعاء، نظيره من الاحتلال الإسرائيلي في مباراة ودية بمدينة سلا. في أول لقاء رياضي بين البلدين منذ تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية.

وعن جمهور اللقاء، فإنه لم يتجاوز 200 شخص تمّ اختيارهم من طرف منظمّي اللقاء، ومنهم لاعبون ولاعبات لكرة السلة. وقد انتهت المباراة “الوديّة” بفوز منتخب المغرب بنتيجة 62-58.

وأجريت هذه المباراة بعد توقيع اتحاد كرة السلة المغربي اتفاقا للتعاون مع اتحاد سلطات الاحتلال.

ويسعى هذا الاتفاق حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية إلى “تبادل الخبرات لتطوير كرة السلة المغربية”.

محامو الجزائر يقاطعون “كأس العالم” بالمغرب

وفي 6 ماي 2022، قرر فريق محامي الجزائر مقاطعة كأس العالم للمحاميين التي تقام في المغرب بعد مشاركة فرق من الكيان الصهيوني.

وأكد فريق محامي الجزائر في بيان له أنه بعد التأكد بصفة رسمية من مشاركة فرق من الكيان الصهيوني في كأس العالم للمحامين التي ستقام في دولة عربية ( المغرب ) مما يشكل خطوة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يتنافى مع مبادئ الجزائر حكومة و شعبا الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع و تضامنا مع الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة .

وأكد البيان أن فريق منظمة محامي الجزائر قرر مقاطعة كأس العالم للمحامين وعدم المشاركة فيها و الامتناع عن الدخول إلى الأراضي المغربية رغم تواجده حاليا بتونس أين قرر العودة إلى أرض الوطن .

فرق رياضية صهيونية في مراكش.. الجبهة المغربية تحتج

ويوم 5 ماي 2022، أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين عن تنظيم قافلة نحو مدينة مراكش للتنديد بمشاركة فرق صهيونية في كأس العالم للمحامين الذي ستحتضنه المدينة بداية من السبت.

وأوضحت الجبهة المغربية في بيان لها أن المسيرة للتنديد بتسارع خطوات التطبيع الرسمي للنظام المغري مع الكيان الصهيوني في الوقت الذي تستمر فيه اعتداءات العدو الصهيوني وجرائمه اليومية على الشعب الفلسطيني.

وأوضح البيان أن المسيرة ستكون نحو مدينة مراكش التي ستحتضن ابتداء من السبت بطولة العالم للمحامين في كرة القدم بمشاركة ثلاث فرق رياضية للصهاينة.

وتحمل المسيرة شعار “نضال مستمر من أجل إسقاط التطبيع الرياضي وكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم”.

ودعت الجبهة المواطنين إلى المشاركة المكثفة في هذه القافلة الجهوية، وتوفير وسائل الدعم لإنجاح القافلة.

المغرب يستعدّ لإطلاق إذاعة خاصة لليهود

ويوم 19 أفريل 2022، كشف عضو المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي في المغرب جاك كنافو، عن إطلاق إذاعة محلية جديدة موجّهة ليهود المملكة.

وقال ذات المتحدث إنّ الإذاعة المغربية الجديدة ستحمل تسمية “موزاييك”. وإنّ إطلاقها بشكل رسمي سيكون يوم 22 سبتمبر المقبل.

وستبثّ الإذاعة الناطقة بالعربية والعبرية والأمازيغية والفرنسية، في مناطق الدار البيضاء، مراكش، والعاصمة الرباط. قبل تعميم بثّها إلى مدن أخرى على غرار فاس وطنجة.

وتستهدف الإذاعة التي خصّص لها مبلغ 10 مليون درهم، ما يزيد عن مليون يهودي في المغرب، حسب ما ذكره ذات المسؤول.

جمعية المحامين المغاربة تتبرّأ من كأس العالم “التطبيعية” في المغرب

وفي 18 أفريل، عبّرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تبرُّئها من بطولة كأس العالم لكرة القدم للمحامين، التي تحتضنها مراكش في الفترة مابين 7 و15 ماي المقبل. بسبب مشاركة وفد إسرائيلي.

واستنكرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيان ما أسمته “محاولات إقحام وفد صهيوني ضمن المشاركين في فعاليات كأس العالم للمحامين في كرة القدم”.

وأوضحت الجمعية أنّ البطولة منظّمة من طرف شركة ربحية. لا صلة لها بالهيئات المهنية للمحامين المغاربة.

وجاء في ذات البيان:”تعلن الجمعية للرأي العام، أنها غير معنية بتنظيم هذه التظاهرة. كما أنها تعلن رفضها المشاركة فيها نظرا لمحتواها التطبيعي مع الكيان الصهيوني المحتل”.