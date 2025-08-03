تطبيقات لتحسين التكفل بأصحاب الأمراض المزمنة

تعتبر أكثر من مهمة في العصر الرقمي

نظمت الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بالجزائر ASEPA وفي إطار أنشطتها لتطوير المهارات المهنية، الطبعة الأولى من فعالية “HealTech Camp”، وهو حدث جمع بين التكوين والمنافسة، وتشجيع ابتكار حلول رقمية لمتابعة الأمراض المزمنة وتوعية الطلبة بالتحديات الراهنة للصحة الرقمية.

ويعتبر موضوع رقمنة الأمراض المزمنة، أو إعداد بطاقية عنها، أكثر من مهم في العصر الرقمي والتحاق مختلف القطاعات بركب التكنولوجيات الحديثة، وفي ظل زيادة إحصاء حاملي الأمراض المزمنة في الجزائر، وهو ما جعل الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بالجزائر، تقيم فعاليات لمناقشة والتعريف بموضوع الرقمنة الصحية.

والفعالية التي نظمت مؤخرا بمعهد التسييرINSIM SUP ساهمت في توعية الطلبة بالتحدّيات الراهنة للصحة الرقمية وتشجيع الابتكار في مجال متابعة الأمراض المزمنة، إضافة إلى إعداد وتهيئة المناخ للمشاركين لتحويل فكرتهم المبتكرة إلى حل عملي قابل للتطبيق وقابل للتسويق وتعزيز العمل الجماعي متعدد التخصصات بين طلبة الصيدلة والمعلوماتية والتصميم.

وتسعى الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بالجزائر، والتي تعتبر جمعية نشطة جدا في مجال التوعية والتحسيس لمختلف المشاكل الصحية، الى تطوير المهارات العملية في إدارة المشاريع، والتواصل، والتسويق الرقمي.

وتنعكس أهمية فعاليات الصحة الرقمية، إيجابا على القطاع من خلال تحفيز الابتكار في قطاع الصحة وتصميم تطبيقات أو أدوات رقمية لتلبية حاجيات المتابعة الطبية وعرض مشاريع المشاركين فيها أمام لجنة تحكيم، وأيضا الاستفادة من برنامج مكثّف يتضمن التوجيه وورشات العمل التطبيقية، زيادة على العمل على حالات واقعية مرتبطة بأمراض مزمنة (كالسكري، ارتفاع ضغط الدم، الربو…).

وتضمن برنامج الفعالية، تقديم محاضرات في مجال الصحة الرقمية، والمشاركة في ورش عمل، إضافة إلى المشاركة في مناقشات وجلسات، تطرقت إلى مواضيع الالتزام الدوائي لأصحاب الأمراض المزمنة، مساهمة الحلول الرقمية في معالجة أسباب عدم الالتزام، إضافة إلى موضوع عن كيفية تساعد التطبيقات الرقمية في تذكير المرضى والمهنيين للمهنيين بمتابعة العلاج.