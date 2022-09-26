تطبيق إلكتروني لمتابعة شبكة النقل الجامعي مطلع 2023

إطلاق "ماي باص" شهر أكتوبر القادم

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الاثنين بالجزائر العاصمة، عن إطلاق تطبيق إلكتروني “ماي باص” (MyBus)، لتمكين الطلبة من التعرف الآني على شبكة النقل الجامعي.

وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل التي قادته إلى بعض هياكل القطاع بولاية الجزائر، أن هذا التطبيق الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر أكتوبر القادم، يتعلق برقمنة عشرة خطوط نقل جامعية تخص جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار بالجزائر العاصمة، على أن يتم تعميم العمل بهذا التطبيق على المستوى الوطني مطلع سنة 2023.

وأبرز بداري خلال هذه الزيارة التي استهلها، بمحطة الحافلات بالحي الجامعي للبنات ببن عكنون، أن رقمنة شبكة النقل الجامعي، ترمي إلى تحسين مستوى الخدمات الجامعية وذلك بهدف تمكين الطلبة من التفرغ للدراسة، مضيفا أن القطاع يعمل “من أجل تحسين الخدمات الجامعية المقدمة للطالب”.

وبالقطب التكنولوجي الجامعي، بسيدي عبد الله (غرب العاصمة)، عاين الوزير مختلف هياكل هذه المنشأة، مشددا على ضرورة “استدراك التأخر المسجل من خلال تسريع وتيرة الإنجاز والمتابعة المستمرة من أجل احترام الآجال الخاصة باستلام هذا المشروع الهام في أقرب وقت ممكن”، حاثا إطارات الوزارة المعنيين بتسيير القطب وكذا المؤسسات المكلفة بالإنجاز على “صياغة تقارير مفصلة حول الصعوبات المسجلة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها”.

وفي رده على سؤال حول اعتماد نظام جديد لتقييم طلبة السنة الأولى جامعي، لاسيما منهم طلبة المدرستين العليين للرياضيات والذكاء الاصطناعي، أكد الوزير بأنه “سيتم فتح ورشات بمشاركة مختصين وباحثين لدراسة هذا الملف بهدف توفير مرافقة مناسبة للطلبة الجدد لتمكينهم من التكيف في الوسط الجامعي وتحقيق نسب عالية من النجاح”.

وبالمناسبة، جدد بداري دعوته إلى أعضاء الأسرة الجامعية إلى “فتح قنوات الحوار والمشاركة في اتخاذ القرار”، وذلك عند تبادله لأطراف الحديث مع بعض الطلبة الذين التقاهم خلال هذه الزيارة.