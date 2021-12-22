تطبيق إلكتروني يسهل للسائقين تكوين ملف صحي عن سياراتهم

كشفت شركة “Gyrus technologies”، عن مشروع تطبيق رقمي سيطلق قريبا، يكون في خدمة سائقي المركبات وأصحاب شركات النقل البري، حيث يمكن من خلاله إعداد ملف إلكتروني شامل يتعلق بسلامة المركبة.

ويسمح هذا التطبيق الذي يحمل اسم “caropti”، لصاحب المركبة بتسجيل كل المعلومات المتعلقة بها، والوثائق، ومواعيد تجديد الزيت، والمراقبة التقنية، والتأمين، وغسلها في محلات غسل السيارات، وأخذها إلى ورشات الميكانيك، والكهرباء والتصليح.

وأوضحت صاحبة المشروع، السيدة هند بن غانم، لـ”الشروق”، أن التطبيق يوفر على سائق السيارة الكثير من الأمور، كما يجعله يملك دفترا صحيا عن مركبته، ويكون لديه توثيقا الكترونيا يمكن طبعه ورقيا، عن كل ما يتعلق بهذه المركبة، وإن كان يملك سيارتين أو وسيلتين للنقل فبإمكانه أيضا أن يسجل في التطبيق المعلومات المتعلقة بالمركبة الثانية.

وقد أجرت شركة “Gyrus technologies”، مسحا لبعض أصحاب ورشات تصليح السيارات، وبدأت ببلديات في العاصمة، وهذا لتحميل عناوينهم وكل المعلومات عنهم على التطبيق، حيث يمكن لأصحاب السيارات من خلال “caropti “، الذهاب مباشرة في حال حدوث أي طارئ للمركبة إلى اقرب محل إليهم، ونفس الشيء بالنسبة لـ”الديباناج” أي نقل السيارة المعرضة لحادث مرور أو عطب.

والتطبيق، حسب هند بن غانم، هو فرصة لمعرفة التكلفة المالية التي صرفت سنويا على المركبة، كما يذكر بمواعيد المتابعة والصيانة، ويعطي مقارنة بين أسعار شركات التأمين، ويسهل التعاملات مع كل الجهات المختصة، ويمكن تكوين ملف كامل يعرض مع السيارة في حال بيعها.