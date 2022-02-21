تطبيق تقنية “الفار” في الدور ربع النهائي

رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم:

أكد عصام عبد الفتاح، عضو لجنة التحكيم في الكاف، صعوبة تطبيق تقنية الفيديو في دور المجموعات من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا، مشيرا إلى تطبيقها اعتبارا من الدور ربع النهائي.

وقال عصام عبد الفتاح: “السبب الرئيس في ذلك، أن أغلبية الدول في إفريقيا لا تطبق تقنية الفيديو في المباريات المحلية، باستثناء مصر والمغرب “.

وأضاف: “أغلبية الدول في القارة الإفريقية لا تطبق تقنية الفيديو، ما يجعل هناك صعوبات كبيرة أمام الكاف في عملية نقل المعدات والتجهيزات الخاصة بالفيديو، كما يتطلب ذلك تكلفة مالية كبيرة”.

واختتم: “هناك دراسة لتطبيق تقنية الفيديو في الدور ربع النهائي في رابطة أبطال إفريقيا، ولكن القرار المؤكد هو تطبيقها في نصف نهائي ونهائي البطولة الإفريقية”. يذكر، أن فريقين جزائريين، وهما شباب بلوزداد ووفاق سطيف، يشاركان في مرحلة المجموعات من كأس رابطة أبطال إفريقيا.