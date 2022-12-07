تطبيق “تيك توك” سبب خروج غانا من الدور الأوّل للمونديال

ربط النجم السابق لِكرة القدم الغانية سولي مونتاري المشاركة البئيسة لِمنتخب بلاده في كأس العالم 2022، بِانشغال اللاعبين بِمواقع التواصل الاجتماعي.

وتذيّل منتخب غانا لائحة ترتيب الفوج الثامن، وغادر مضمار المونديال القطري من دور المجموعات.

وقال سولي مونتاري مُتحدّثا عن المشاركة الهزيلة لِمنتخب غانا في كأس العالم 2022: “لا يُمكن للمدرب أن يسمح للاعبيه بِاستعمال تطبيق تيك توك في غرف حفظ الملابس. في المنافسات الكبيرة ينبغي التركيز جيّدا”.

جاء ذلك في أحدث تصريحات لِسولي مونتاري، نشرها الموقع المحلّي “سبورت ورلد غانا”.

وكان سولي مونتاري (38 سنة) قد ساهم بِقوّة في تحقيق منتخب غانا إنجازا تاريخيا، بِبلوغه ربع نهائي مونديال 2010، ضمن منصب متوسّط ميدان. وقبل ذلك بِتسع سنوات، شارك مع فريقه الوطني للأواسط أساسيا، في نهائي كأس العالم لِفئة أقلّ من 20 سنة. وعلى مستوى الأندية، أحرز مع الإنتر الإيطالي كأس رابطة أبطال أوروبا عام 2010.