تطبيق جديد لـ”بريد الجزائر” لإتاحة خدمات رمز الاستجابة السريعة

بينما يستمر استعمال وإصدار البطاقات الذهبية... مصدر لـ "الشروق":

تعكف مؤسسة “بريد الجزائر” على إطلاق تطبيق نقال جديد بالكامل، يعتمد على خصائص الذكاء الاصطناعي، سيرافق “بريدي موب”، ويخصص للخدمات الجديدة التي يتيحها رمز الاستجابة السريعة “QR CODE”، ومن بينها تحويل الأموال من الحسابات البريدية إلى البنكية والعكس.

وفي السياق، كشف مصدر بالمؤسسة لـ”الشروق” أن تطبيق “بريدي موب” وكما هو معروف يقتصر على توفير خدمات تتعلق حصريا ببريد الجزائر، على غرار تحويل الأموال ودفع الفواتير وغيرها، في حين أن التطبيق الجديد الذي يرتكز على أرضية رقمية جد صلبة ومتطورة، سيخصص للخدمات التي تكون على وجه الخصوص مع بقية المؤسسات المصرفية، في إطار خدمات رمز الاستجابة السريعة، بعد أن أطلقت وزارة المالية قبل أيام محول خدمات الدفع الآني والبيني عبر الهاتف النقال.

وسيخفف هذا التطبيق الجديد الذي سيكون وفق أحدث التقنيات، يؤكد المصدر الذي تحدثت إليه “الشروق”، الضغط على “بريدي موب” الذي يشوبه نوع من التذبذب في بعض الأحيان، نتيجة الطلب الكبير عليه، موضحا أنه يدخل ضمن خطط توفير وسائل الراحة للزبائن للدفع على اختلافها.

وكما هو معلوم، فإن مؤسسة “بريد الجزائر” تحصي أكثر من 26 مليون حساب بريدي جاري، منها أكثر من 20 مليون حساب نشط، بينما تخطى عدد البطاقات الذهبية التي تم إصدارها للزبائن 13 مليون بطاقة.

وأوضح المصدر نفسه أن بعض التساؤلات غير المؤسسة برزت مؤخرا حول مصير ملايين البطاقات البنكية والذهبية لـ”بريد الجزائر” في السنوات القادمة، في ظل إطلاق خدمة الدفع بالهاتف النقال، من خلال رمز الاستجابة السريعة “QR CODE”، مشيرا إلى أنه سيتم المزاوجة بين خدمات البطاقات الذهبية والبنكية، التي لم تختف في العالم بأسره، رغم إطلاق تقنيات دفع أخرى على غرار الهاتف.

وستتيح مختلف العمليات، وفق المصدر ذاته، سواء عبر تطبيق بريدي موب أو عبر رمز الاستجابة السريعة، التقليل من استعمال الدفع نقدا (الكاش) في مختلف المعاملات سواء الفواتير أو العمليات التجارية (شراء السلع والمنتجات)، ما سيشكل قفزة نوعية في البلاد.

وقبل أيام أطلقت وزارة المالية محول خدمات الدفع الآني والبيني عبر الهاتف النقال، والذي يمكن من إجراء عمليات دفع وتحويل الأموال لأول مرة من الحسابات البريدية إلى البنكية والعكس أي من البنوك نحو بريد الجزائر.