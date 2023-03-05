تطبيق جزائري للإبلاغ عن المخاطر التي تهدد الأطفال

كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، عن استعداد مصالحها لإطلاق تطبيق على الهاتف الذكي للإبلاغ عن المخاطر التي تهدد الأطفال.

وفي تصريح للإذاعة الجزائرية، كشفت شرفي أن هيئتها تحضر” في الأيام المقبلة لإطلاق تطبيق على الهاتف الذكي لتسهيل عمل الهيئة وتقريبها من المواطنين وخاصة الأطفال”.

وأوضحت أن “الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تعتبر حلقة وصل وتواصل بينها وبين العائلات الجزائرية في كل المسائل المتعلقة بالطفولة”.

وأكدت بهذا الخصوص أن هذه المبادرة تأتي لاستحداث آليات جديدة لتلقي الإخطارات والانشغالات المتعلقة بحماية هذه الشريحة من الأطفال بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الجديدة.

وفي السياق ذاته، ذكرت المتحدثة بالرقم الأخضر “1111” الذي أطلقته هيئتها سنة 2018 الذي تضمنه خلية تلقي الإخطارات، بعد الخضوع لتكوين في المجال القانوني وعلم النفس”.

وتتلقى خلية الإصغاء بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مئات المكالمات يوميا، حالات تختلف بين ما يستدعي الاستشارة أو التدخل القانوني.