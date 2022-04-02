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على مدار 24 ساعة

تطبيق “فتاوى علماء الجزائر” للرد على أسئلة الصائمين

أسماء.ب
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تطبيق “فتاوى علماء الجزائر” للرد على أسئلة الصائمين

كشف المدير الفرعي للتوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف عبد القادر قشطة، عن إطلاق تطبيق “فتاوى علماء الجزائر”  للإجابة عن أسئلة الصائمين خلال شهر رمضان، وذلك بصفة آنية وعلى مدار 24 ساعة.

وقال قشطة في تصريح لـ”الشروق” إن الإجابات عن أسئلة الصائمين خلال شهر رمضان، ستكون بصفة آنية بفضل تحيين تطبيق “فتاوى علماء الجزائر” الذي يضم مجموعة من المفتين والأئمة والشيوخ الذين سيكونون على اتصال دائم بالتطبيق للإجابة الفورية عن الأسئلة، مشيرا أن البحث عن “الفتوى الشرعية” لدى الجزائريين يعرف منحى تصاعديا في شهر رمضان، لاسيما ما تعلق بأحكام الصيام، الأمر الذي دفعنا لاستحداث التطبيق قبل سنتين، وذلك بالتزامن مع تفشي وباء كورونا وغلق بيوت الله.

وأكد المدير الفرعي للتوجيه الديني، أن التطبيق لقي “رواجا كبيرا” خلال شهر رمضان الماضي، ما يعني ضرورة تحيينه هذه السنة بشكل يتماشى مع البحث المتزايد عن الأحكام الفقهية والفتوى الشرعية، ويتمثل “التحيين”  يقول-  المتحدث – في رفع تعداد المشرفين على التطبيق وذلك من خلال إشراك أكبر عدد من منتسبي جميع المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف وبإشراف من مؤطري الوزارة للرد سريعا على انشغالات الصائمين فمن غير المعقول يقول- المتحدث- أن لا يصل السائل إلى الإجابة التي ينتظرها إلا بعد يومين أو ثلاثة، خاصة خلال شهر الصيام.

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