تطبيق “مرافق كوم”.. وزارة التجارة توجه تذكيرًا هامًا للمواطنين

جدّدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية دعوتها لكافة المواطنين إلى الاعتماد على التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم”، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الرقمنة وتقريب الخدمة العمومية من المواطن.

ويتيح التطبيق للمستخدمين الاطلاع بسهولة على قائمة التجار المداومين خلال العطل والمناسبات الرسمية، وذلك حسب الولاية والبلدية، بما يضمن توفير مختلف الخدمات التجارية والمواد واسعة الاستهلاك بكل سهولة وسرعة.

كما يوفر “مرافق كوم” جملة من الخدمات الرقمية التي تسمح بالتفاعل المباشر مع مصالح الرقابة، خاصة من خلال التبليغ عن بعض التجاوزات التجارية، على غرار عدم إشهار الأسعار أو تسجيل ملاحظات تتعلق بنظافة وسلامة المنتجات المعروضة للبيع.

وأكدت الوزارة أن التطبيق يشكل أداة عملية تساعد المواطنين على الوصول السريع إلى المعلومة التجارية، وتعزز في الوقت نفسه حماية المستهلك وتحسين جودة الخدمة العمومية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تحميل التطبيق واستعماله بصفة مستمرة، مشيرة إلى أن تطبيق “مرافق كوم” متوفر مجانًا عبر منصتي Google Play Store وApple App Store.