تطبيق هاتفي جديد للترويج للسياحة بوهران

ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022

بمناسبة احتضان الباهية وهران للطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي ستنطلق السبت المقبل، فإن وزارة السياحة والصناعة التقليدية قامت بإطلاق تطبيق هاتفي جديد اسمه “زر وهران”، من إنشاء مديرية السياحة بالولاية، إذ سيتم استغلاله خلال الحدث المتوسطي من أجل الترويج لهذه المدينة العريقة، والتعريف بمختلف عاداتها وتقاليدها للرياضيين والسياح الأجانب الذين سيحطون الرحال قريبا بوهران.

تركيب مكبرات صوت وشاشات عملاقة

قامت اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتركيب مكبرات صوت وكذا شاشات عملاقة عند المداخل الرئيسية للمركب الأولمبي الجديد ببلقايد، إذ تجري حاليا عملية إجراء التجارب عليها، والتأكد من جاهزيتها، وهذا على بعد 5 أيام فقط عن انطلاق هذا الحدث الرياضي الكبير، وكان الوالي سعيد سعيود قد زار الملعب أول أمس، واطمأن بنفسه على تواجده في أبهى حلة، وتزامنت زيارته مع تواجد رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط دافيد تيزانو، وتبادلا أطراف الحديث، كما عبرا عن سعادتهما بانتهاء كل الأشغال خاصة الكبرى منها.

300 حافلة مخصصة للألعاب

أكدت مصادرنا أن لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية وبالاتفاق والتنسيق مع وزارة النقل قد خصصت حوالي 300 حافلة من مختلف الأحجام ستتولى مهمة نقل الرياضيين من القرية الأولمبية إلى مكان إجراء مختلف المنافسات في مختلف المرافق والقاعات الرياضية المخصصة لذلك، بالإضافة إلى أعضاء بعثات البلدان المشاركة والتي وصل عددها لـ 26 بلدا.

ملعب سيق افتتح الأحد

كما كان منتظرا، تم الأحد الافتتاح الرسمي لملعب سيق، الذي يتسع لـ20 ألف متفرج، وهذا في احتفالية كبيرة أقيمت لهذا الغرض، وبحضور السلطات الولائية والأمنية، وكذا الحركات الجمعوية وممثلي المجتمع المدني، وبهذا تكون مدينة سيق جاهزة تماما لاستقبال ضيوفها بأحسن طريقة ممكنة، وستكون شريكة مهمة لوهران في إنجاح هذه الألعاب.

سيستقبل 3 مباريات في الدور الأول

وبحسب البرنامج المتعلق بكرة القدم في الألعاب المتوسطية، فإن ملعب سيق الجديد سيحتضن في الدور الأول 3 مباريات، اثنتان منها للمنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، حيث ستكون المواجهة الأولى يوم 26 جوان بين المنتخب الوطني ومنتخب إسبانيا بداية من الساعة الخامسة عصرا. وفي نفس اليوم، ستقام مباراة أخرى تجمع بين فرنسا والمغرب. أما اللقاء الثالث، فسيلعب يوم الثلاثاء 28 جوان بين الجزائر والمغرب على الخامسة عصرا.

مسابقة لأحسن جدارية في الحدث المتوسطي

أعلنت مديرية الشبيبة والرياضة لوهران عن انطلاقة مسابقة أحسن جدارية في وهران. وهذا بالتنسيق مع رابطة النشاطات الثقافية والفنية للشباب، وحملت هذه المسابقة شعار “وهران ملتقى شباب المتوسط، وتدوم هذه المسابقة 3 أيام، بمشاركة الحركات الجمعوية، والفنانين والفنانات وكل الفئات الشبانية.