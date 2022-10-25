تطبيق واتساب يعود للعمل بعد توقف مفاجىء

عاد تطبيق “واتساب” للتواصل إلى العمل بعد توقف دام قرابة ساعتين صبيحة الثلاثاء بسبب خلل تقني، حسب شركة ميتا.

واشتكى مستخدمون، صباح الثلاثاء، عبر شبكات التواصل الاجتماعي من تعرض تطبيق “واتساب” لمشاكل في الخدمة.

وقال المستخدمون إن خدمات التطبيق المملوك لشركة “ميتا” عانت من اضطراب جزئي.

وذكرت منصة “موقع داون ديتكيتور” (Down Detector) المعنية برصد أداء مواقع وخدمات الإنترنت أنه تم الإبلاغ لأول مرة عن وجود عطل في تطبيق واتساب عند الساعة (7:20 صباحا بتوقيت غرينيتش).

من جهتها، أشارت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية إلى أن التطبيق توقف عن العمل بعد وقت قصير من إطلاقه “خاصية التخفي” التي تسمح للمستخدم بتحديد من يمكنه رؤيته عندما يتصل بالتطبيق.

وأقرت شركة ميتا المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، بانقطاع خدمات واتساب حول العالم.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان، “نحن على دراية بالمشكلة التقنية التي تواجه المستخدمين ونعمل على حلها في أقرب وقت ممكن”.

وأفادت تقارير إخبارية أن المستخدمين غير قادرين على إرسال واستقبال الرسائل والصور والفيديوهات، مع عدم وجود رد رسمي.

وتبدو خدمة التراسل عبر المنصة غير متصلة بالإنترنت تماما، مع استحالة إرسال واستقبال الرسائل أو فتح المتصفح عبر قائمة الأجهزة المتصلة بالتطبيق.

ولم تنشر “واتساب”، أي إشارة حول وجود عطل في خدماتها، ولم تعلق على المشكلات التي تواجه مستخدمي تطبيق التراسل حتى الآن.

ولجأ مستخدمو واتساب إلى تويتر للحديث عن تعطل الخدمة، حيث تصدر هاشتاغ (وسم) WhatsAppdown# و#واتساب محركات البحث الأكثر رواجا.

زوكربيرغ يكشف عن ميزة جديدة لإجراء المكالمات عبر واتساب

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، في أواخر شهر سبتمبر 2022، عن ميزة جديدة لإجراء المكالمات عبر واتساب، تتيح الجمع بين 32 شخصا في نفس الاتصال.

وقال زوكربيرغ في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “نحن بصدد طرح روابط المكالمات على التطبيق بدءً من هذا الأسبوع حتى تتمكن من مشاركة رابط لبدء مكالمة بضغطة واحدة”.

وأضاف: “نحن نختبر أيضًا مكالمات فيديو مشفرة آمنة لما يصل إلى 32 شخصًا”.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن التعديل الذي تعتزم الشركة إدخاله يسمح بالإنضمام إلى المكالمات “عبر روابط” يمكن إنشاؤها داخل التطبيق.

وسيتمكن المستخدمون من إرسال “الرابط” لأي شخص يستخدم واتساب لدعوته للإنضمام للمكالمة، حتى لو لم يكن رقمه مسجلاً ضمن قائمة “جهات الاتصال” لديهم، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً في السابق.

وقال رئيس الشركة، ويل كاثكارت، إن ميزة “المكالمات عبر الروابط”، ستظهر لدى مستخدمي التطبيق ابتداءً من هذا الاسبوع، وهي تشمل المكالمات الصوتية والمكالمات عبر الفيديو، حيث أظهرت الصورة التي نشرها عبر تويتر أن خياراً جديداً لإنشاء “روابط المكالمات” سيظهر في أعلى صفحة “CALLS” داخل واتساب.