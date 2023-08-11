تطبيق “يسير” في الجزائر يبرم عقد شراكة مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي

حديث عن صفقة بـ5 ملايين يورو في الموسم الواحد

أعلن الجمعة، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إبرامه عقد شراكة لمدة ثلاثة مواسم مع تطبيق “يسير” للخدمات في الجزائر.

وحسب إعلان النادي الباريسي، الذي فاجأ الجزائريين، فإن الصفقة تتضمن منح المؤسسة الخدماتية التي تعمل في الجزائر في مجال النقل وتوصيل الطعام وبعض الخدمات الأخرى، مبلغ 5 ملايين يورو للنادي الفرنسي خلال الموسم الواحد، ما يعادل 100 مليار سنتيم بالعملة الوطنية، حسب ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

ويعتبر تطبيق “يسير” من أبرز المؤسسات الناشئة “ستارتاب” الناجحة في الجزائر، حيث تمكن في فترة وجيزة من كسب ثقة الزبائن الجزائريين وهذا منذ تأسيسه سنة 2017.

وحسب آخر الإحصائيات، يتعامل التطبيق مع نحو ثمانية ملايين مستخدم في الجزائر والمغرب وتونس وفرنسا وكندا وجنوب إفريقيا، وفقا لما أورده باريس سان جيرمان في بيانه.

كما تعتبر الشركة الناشئة “يسير” الأكثر قيمة في شمال إفريقيا، حيث توظف المئات من المهندسين وتستحوذ على 80 في المائة من الحصة السوقية في دول شمال إفريقيا.

ويملك باريس سان جيرمان آلاف المشجعين في الجزائر وفي جميع بلدان المغرب العربي عموما، وسبق أن لعب في صفوفه عديد اللاعبين الجزائريين أبرزهم مصطفى دحلب، صالح عصاد، بن عربية.

يذكر أن باريس سان جيرمان الذي توج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، يبقى مرشحا فوق العادة للحفاظ على اللقب هذا الموسم أيضا، علما أنه يسيطر على البطولة الفرنسية في عشر سنوات الأخيرة تاريخ شراء غالبية أسهمه من طرف مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية.