تطهير فوري للسكنات الوظيفية قبل الدخول المدرسي

الداخلية تأمر بإخلائها من شاغليها بغير حق

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ولاة الجمهورية بضرورة الاستعجال في إنجاز عمليات إخلاء السكنات الوظيفية والإلزامية من شاغليها بغير حق، والعمل على تطهير كافة الوضعيات العالقة قبل موعد الدخول المدرسي المقبل 2022/2023. لأجل منح لكل ذي حق حقه وتحقيق مبدأ التكافؤ والإنصاف بين جميع مستخدمي قطاع التربية الوطنية. في حين ألحت على أهمية مواصلة التحضيرات لاستقبال 11 مليون تلميذ في ظروف مستقرة وآمنة ومريحة خاصة في مجالي استلام المؤسسات التربوية الجديدة والتغذية المدرسية.

وبغية مواصلة التحضيرات والترتيبات التنظيمية لضمان دخول مدرسي آمن وصحي ومستقر في كافة جوانبه وتوفير الظروف المثلى لعودة قرابة 11 مليون تلميذ إلى مقاعد الدراسة لاستئناف الدراسة، وتنفيذا لمقررات المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 26 جوان 2022، وتجسيدا لتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود رقم 05 المؤرخة في 20 جويلية 2022، وجه الأمين العام للوزارة محمد الحبيب زهانة تعليمة تحمل الرقم 8240 مؤرخة في الـ27 جويلية، لولاة الجمهورية، يحثهم من خلالها على التكفل في الشق المتعلق “بالمنشآت المدرسية القاعدية” على غرار المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة والمطاعم المدرسية، بإسداء توجيهات للمصالح المعنية المختصة وحملها على تسريع وتيرة الأشغال مع اللجوء إلى العمل الدائم إن اقتضى الأمر، مع مطالبة ذات المصالح أيضا بوضع حيز التنفيذ مخطط متابعة مستمرة ودائمة، بما يسمح بضمان استلام كافة الهياكل المبرمجة ضمن الآجال المحددة وبجودة عالية، دون السماح بأي تأخير.

وفيما يتعلق بملف السكنات الوظيفية والإلزامية خاصة المشغولة من قبل أشخاص غرباء، أمرت الوزارة بالإسراع في تنفيذ عمليات الإخلاء من شاغليها بغير حق والعمل على تطهير مختلف الوضعيات خاصة العالقة منها قبل الدخول المدرسي المقبل، فيما طلبت من الولاة موافاتها بحصيلة عن العملية في أجل أقصاه الـ18 أوت الجاري. بالمقابل، فقد وجهت وزارة التربية الوطنية ضمن الإجراءات العملياتية لتحضير الدخول المدرسي القادم، تعليمات لمديرية الموارد المالية والمادية ومديرية الأنظمة المعلوماتية ومديريات التربية للولايات والمؤسسات التربوية، تحثهم على أهمية تطهير حظيرة السكنات الوظيفية قبل تاريخ الـ31 ديسمبر المقبل كآخر أجل.

ولفتت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المختصة، انتباه ولاة الجمهورية، بأنه يتعين عليهم ضمان استلام نسبة 50 بالمائة على الأقل من البرنامج الجاري إنجازه من المنشآت والهياكل القاعدية إلى غاية الـ31 ديسمبر المقبل.

ولأجل ضمان توفير التغذية المدرسية اللازمة للتلاميذ بتقديم وجبات ساخنة والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات الباردة، طلبت الوزارة الوصية من الولاة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من أجل تسريع عمليات إنجاز أو تهيئة المطاعم المدرسية لبلوغ نسبة تغذية تقدر بـ80 بالمائة إلى غاية 31 أوت الجاري ونسبة 100 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية أي قبل الـ31 ديسمبر المقبل.