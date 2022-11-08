تطهير وسط العاصمة من المشردين تحسبا لفصل الشتاء

إيواء 23 شخصا وحملات تنظيف الشوارع متواصلة

تتواصل عمليات التكفل بالأشخاص من دون مأوى بوسط العاصمة، وذلك تحسبا للشتاء الذي هو الأبواب، حيث مكنت آخر عملية قامت بها بلديات المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد ومصالح الحماية المدنية بمساعدة مصالح النشاط الاجتماعي، الصحة وsamu، من نقل 23 شخصا من الجنسين، منهم من يجوب الشوارع وبعضهم قابعين بمواقع قارة، وذلك باتجاه مختلف مراكز الإيواء على مستوى العاصمة، ضمن إجراءات مست شريحة واسعة افترشت الشوارع والأرصفة والحدائق بعدما حولتها إلى مأوى تنبعث منها الأوساخ والروائح الكريهة.

حملة التطهير هذه التي تتواصل منذ فترة وتضاعفت تحركاتها قبيل انعقاد القمة العربية الماضية قصد إعطاء وجه مشرف لعاصمة البلاد، تتواصل هذه الأيام خاصة مع حلول فصل الشتاء الذي هو على الأبواب، حيث يتطلب الأمر تكرارها بعد تشبع بعض المناطق بالمشردين والمجانين وحتى العائلات المطرودة ومن دون مأوى.

وتأتي هذه العملية التي تشرف عليها لجنة مختلطة، تتمة لسابقاتها تحضيرا للقمة العربية، حيث بادرت إلى إطلاق الحملة وقتها كل من مقاطعة الرويبة شرق العاصمة، انطلاقا من حمل الأشخاص من دون مأوى، لاسيما منهم فئات النساء رفقة أطفالهم والتكفل بهم عن طريق إيصالهم إلى غاية مراكز الإيواء المخصصة لهم كما تقوم الجهات المعنية بنقل المشردين الذين تسببوا في تشويه الشوارع والحدائق.

وكانت المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد قد أعلنت في بياناتها أنها تمكنت من نقل 23 شخصا بدون مأوى، منهم 19 رجلا و4 نساء بإقليم المقاطعة الإدارية وداخل مستشفى مصطفى باشا، وذلك ضمانا لنظافة تلك المواقع التي تعتبر الأكثر استقطابا لمثل هذه الفئات.

يذكر أن مختلف مقاطعات ولاية الجزائر ببلدياتها، لا تزال حملاتها المعنية بالتنظيف والتطهير، متواصلة منذ إطلاق وزارة الداخلية للحملة الوطنية خلال شهر أكتوبر المنصرم، موازاة مع تواصل حملات القضاء على النقاط السوداء للنفايات ونقاط تجمع مياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات كـ”اسروت” و”سيال” وغيرهما.