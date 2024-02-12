-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تطورات جديدة في قضية بلماضي و”الفاف”

عمر سلامي
  • 5425
  • 0
تطورات جديدة في قضية بلماضي و”الفاف”
أرشيف
جمال بلماضي رفقة رئيس"الفاف" وليد صادي

أكدت تقارير إعلامية، أن المدرب جمال بلماضي، يريد الحصول على جميع مستحقاته إلى غاية نهاية عقده الذي ينتهي في ديسمبر 2026.
وحسب موقع “وين وين القطري” فإن جمال بلماضي رد رسميا على الإشعار المرسل له، من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم 4 فيفري الماضي، وطلب الحصول على جميع مستحقاته إلى غاية نهاية عقده.

وأضاف موقع “وين وين” استنادا إلى مصادره، بأن بلماضي يريد الحصول على رواتبه المقدر عددها بـ35 شهرا، وفي حال عدم تسديد مستحقاته فإنه سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وحسب ذات الموقع، فإن رد بلماضي جاء بهذه الطريقة بعدما تيقن أن الاتحاد الجزائري لا يريد استمراره على رأس العارضة الفنية لـ”الخضر.

مقالات ذات صلة
موتسيبي: نسخة كوت ديفوار الأفضل.. و2 مليار شخص شاهدوا البطولة

موتسيبي: نسخة كوت ديفوار الأفضل.. و2 مليار شخص شاهدوا البطولة

هل يُدرّب “الخضر”؟ هوغو بروس يردّ

هل يُدرّب “الخضر”؟ هوغو بروس يردّ

“على اللاعبين تحمّل المسؤولية.. والمدرب الجديد يجب أن يختار الأفضل”

“على اللاعبين تحمّل المسؤولية.. والمدرب الجديد يجب أن يختار الأفضل”

المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يضيّع فرصة التأهل إلى “الكان”

المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يضيّع فرصة التأهل إلى “الكان”

البرتغالي جوزي بيسيرو مدرب نيجيريا الأقرب لقيادة “الخضر”

البرتغالي جوزي بيسيرو مدرب نيجيريا الأقرب لقيادة “الخضر”

دورة “سترانغا” الدولية للملاكمة .. الجزائر تحرز 5 ميداليات

دورة “سترانغا” الدولية للملاكمة .. الجزائر تحرز 5 ميداليات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد