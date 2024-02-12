تطورات جديدة في قضية بلماضي و”الفاف”

أكدت تقارير إعلامية، أن المدرب جمال بلماضي، يريد الحصول على جميع مستحقاته إلى غاية نهاية عقده الذي ينتهي في ديسمبر 2026.

وحسب موقع “وين وين القطري” فإن جمال بلماضي رد رسميا على الإشعار المرسل له، من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم 4 فيفري الماضي، وطلب الحصول على جميع مستحقاته إلى غاية نهاية عقده.

📌بلماضي رد رسميًا على الإشعار المرسل له، من الاتحاد الجزائري.

📌بلماضي يريد الحصول على جميع مستحقاته المقدر عددها بـ35 شهرًا وفي حال عدم الموافقة على طلبه فإنه سيلجأ إلى الفيفا.

📌بلماضي يطالب بالحصول على مبلغ 7 ملايين و280 ألف يورو دون زيادة أو نقصان.@WinWin pic.twitter.com/Ne5AhxMXLO — El Capitano⭐ (@spuerlilo) February 12, 2024

وأضاف موقع “وين وين” استنادا إلى مصادره، بأن بلماضي يريد الحصول على رواتبه المقدر عددها بـ35 شهرا، وفي حال عدم تسديد مستحقاته فإنه سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وحسب ذات الموقع، فإن رد بلماضي جاء بهذه الطريقة بعدما تيقن أن الاتحاد الجزائري لا يريد استمراره على رأس العارضة الفنية لـ”الخضر.