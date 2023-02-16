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رياضة

تطورات مثيرة في قضية ألفيش

عمر سلامي
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تطورات مثيرة في قضية ألفيش
ح.م
داني ألفيش

سجلت كاميرا مراقبة أمنية في ناد ليلي بمدينة برشلونة الإسبانية داني ألفيش والفتاة التي اتهمته باغتصابها أواخر العام الماضي.
وبحسب مصادر صحيفة “إل بيريوديكو” الإسبانية، فإن اللقطات المصورة أظهرت ألفيش وهو يمر بمحاذاة الفتاة التي كانت تبكي وتشكو لأحد رجال الأمن تعرضها للاعتداء الجنسي في دورة المياه دون أن ينظر إليها.

وقالت الصحيفة أن ظهور الفتاة في اللقطات المصورة وهي باكية وتشكو لأحد رجال الأمن تعرضها للاعتداء الجنسي يعد دليلا يدعم اتهاماتها تجاه ألفيش.

وتؤكد اللقطات التي حصلت عليها الصحيفة، رواية الضحية التي اتهمت ألفيش باغتصابها في النادي الليلي، ويضاف ذلك إلى تحليل الحمض النووي الذي أثبت أن البقايا البيولوجية تعود للاعب.

ونفى ألفيش في بداية الأمر معرفته بالفتاة وأنه لم يتلقها مطلقا، قبل أن يغيّر أقواله ويؤكد أن العلاقة بين الطرفين كانت بالتراضي.

ومن المنتظر أن تعقد الخميس، جلسة استماع لداني الفيش بعد طلب الإفراج الذي قدمه محاميه.

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