تطور جديد في مستقبل إسلام سليماني والوجهة تركية !

لديه العديد من العروض الفرنسية والخليجية

فجّر موقع “يني سفاك” التركي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد بأن الدولي الجزائري، إسلام سليماني، نجم نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، مرشح للعودة إلى نادي فنرباتشي التركي خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، تبعا لاقتراب مدربه السابق، البرتغالي جورج جيسوس، من قيادة الجهاز الفني للنادي التركي.

وكانت وسائل إعلام تركية تحدثت خلال الساعات الماضية عن توصل إدارة نادي فنرباتشي إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي، جورج جيسوس، لقيادة النادي التركي الموسم المقبل، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، وقال الموقع التركي في تقرير له إن المدرب السابق لنادي سبورتنغ لشبونة، جورج جيسوس، وضع بعض اللاعبين في مفكرته تحسبا لاستقدامهم الموسم المقبل، وفي مقدمتهم سليماني، الذي يرتبط بعلاقة قوية مع مدربه السابق.

وكانت إدارة سبورتنغ لشبونة قررت بيع الهدّاف التاريخي لـ”الخضر” هذا الصيف، بسبب خلافاته القوية مع المدرب روبن أموريم، الذي طلب من مسيري النادي البرتغالي التخلص من سليماني قبل عام واحد من نهاية عقده مع الفريق، ويدرس المهاجم الجزائري العديد من العروض في الفترة الحالية، وأبرزها من الدوري الفرنسي، بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية فرنسية في وقت سابق، فضلا عن عروض خليجية وصلته منذ الموسم الماضي، وكان سليماني عاش فترة صعبة جدّا مع النادي التركي فبعد أن كان شارك أساسيا مع الفريق في المرحلة الأولى من موسم 2018/2019 تم استبعاده من الفريق خلال النصف الثاني بقرار من المدرب الجديد آنذاك، إيرسون يانال، رفقة زميله الجزائري الآخر، ياسين بن زية، ووصف سليماني ما حدث له آنذاك مع فنرباتشي بالأمر الخارج عن النطاق الرياضي.

وقال بهذا الخصوص في تصريحات سابقة: “لم يكن الأمر مرتبطا بكرة القدم، تم تحديد كل شيء خلف الكواليس وكان الجو غير صحي”، مضيفا: “كان عليّ أن أتحمل الكثير من الأشياء هناك. بدأ كل شيء بشكل جيد بالنسبة لي، لكن كل شيء تغير بين عشية وضحاها مع وصول المدرب الجديد الذي قرر تهميشي رفقة (ياسين) بن زية”، وأضاف: “بعد أسبوع من وصوله (المدرب الجديد) أخبرنا أننا لن نتدرب مع المجموعة. لم نتمكن من تصديق ذلك”، وأردف: “اليوم ما زلنا لا نعرف أنا وبن زية لماذا تمت معاملتنا بتلك الطريقة. لكن من الواضح أن الأسباب ليست رياضية، لأنه لو تحدثنا عن كرة القدم، فنحن الأفضل (هو وبن زية)”.

يجدر الذكر أن إسلام سليماني خاض 25 مباراة مع فنرباتشي التركي، سجل خلالها 5 أهداف ولن يقدم أي تمريرة حاسمة، في حين شارك مع سبورتنغ في النصف الثاني من هذا الموسم 12 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.