تطور في الخطاب السياسي خلال الحملة الانتخابية

نفى حدوث تسجيل مناوشات أو تجاوزات.. شرفي:

أعرب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، السبت، بالجزائر العاصمة عن تسجيل “تطور” في الخطاب السياسي للمترشحين خلال تنشيطهم للحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الجاري.

وقال شرفي لدى إشرافه، رفقة القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي، على انطلاق لقاء جهوي للمجتمع المدني في إطار الحملة التحسيسية حول أهمية الانتخابات المقبلة، “سجلنا بكل ارتياح في الخطاب السياسي لمترشحي الحملة الانتخابية، الذي شهد “تطورا”.

وفي هذا السياق، أكد شرفي أنه لم يتم تسجيل “مناوشات أو تجاوزات” في الخطاب السياسي خلال الحملة الانتخابية، معتبرا أن هذا الخطاب شهد “تطورا”.

كما ثمن ذات المسؤول التواجد “المعتبر” للشباب الجامعيين ضمن المترشحين للتشريعيات المقبلة، معتبرا ذلك بمثابة مؤشر على أن التشكيلة المقبلة للبرلمان سيكون “نصفها شباب”.

ومن جهة أخرى، أشاد بالحملة التحسيسية التي نظمها المجتمع المدني لإبراز أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة التي تعد -كما قال- “عمل مواطنة” و”حافزا للمشاركة” في الانتخابات.

وبدوره، أكد حمزاوي أن الانتخابات التشريعية المقبلة تعد “محطة وطنية واستحقاق هام” وتعتبر “فرصة لبناء مؤسسة تشريعية نابعة من الإرادة الشعبية الحقيقية”.

وفي هذا السياق، قال القائد العام للكشافة أن المجتمع المدني يدعو الجزائريين للذهاب بـقوة إلى مراكز التصويت والمشاركة في هذا الاستحقاق الذي اعتبره من أهم حلقات الإصلاح الذي تسير فيه الجزائر لتعزيز الديمقراطية.

وبخصوص اللقاء الجهوي، أوضح ذات المسؤول أنه يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تم برمجتها في اطار الحملة التحسيسية التي تنشطها جمعيات ومنظمات عبر كافة التراب الوطني حول أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة.

يذكر أنه تم الخميس الماضي اطلاق حملة وطنية تحسيسية تحت شعار “تريد التغيير… أبصم” قصد المساهمة في إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة وتحسيس المواطنين بأهمية الانتخاب كواجب وطني، وذلك بمبادرة من فعاليات المجتمع المدني والكشافة الاسلامية الجزائرية، بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

س. ع