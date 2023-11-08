تطور مفاجئ في قضية داني ألفيش

كشفت تقارير إعلامية، أن البرازيلي داني ألفيش المتهم باغتصاب فتاة في مدينة برشلونة، قد يتجنب الذهاب إلى المحاكمة بعد التوصل إلى تسوية مع الضحية.

وبعد مرور عام تقريبا على القضية، لا تزال محاكمة ألفيش معلقة وبدون موعد مؤكد، وأكدت تقارير إعلامية أن هناك احتمال كبير بعدم عقد جلسة المحاكمة.

وكشفت الصحافية ميكا نافارو عبر برنامج “تريد آي آر”: لا أحد يريد قيام هذه المحاكمة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت هذه المحاكمة ستعقد، لأنها لن تكون محاكمة سهلة لأي شخص، ولا حتى للفتاة”.

وأشارت إلى أن هذه الصعوبة قد تكون النقطة الأساسية التي تشجع على التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وبالتالي رفض اللجوء إلى المحاكمة.

وأضافت مايكا نافارو: “أخاطر بالقول إنهم قادرون على التوصل إلى اتفاق”.

ويواجه ألفيش عقوبة السجن لفترة طويلة، بعد حبسه بتهمة اغتصاب امرأة شابة في برشلونة، وكانت الفتاة البالغة من العمر 22 عاما، أبلغت عن الأحداث التي وقعت في ملهى ليلي في 30 ديسمبر 2022، ودخل على إثرها ألفيش الحبس الاحتياطي في جانفي من العام الجاري.