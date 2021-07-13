تم ابتكاره بمحض الصدفة

كشف علماء أستراليون، مؤخرا، عن الجديد الذي توصلوا إليه بمحض الصدفة، والمتمثل في تطوير اختبار لقياس نسبة السكر في الدم من دون وخز.

وقال المطورون إن البشرى لمرضى السكري تكمن في تطوير شريط يفحص مستويات الغلوكوز عن طريق اللعاب بلا ألم وبتكلفة في المتناول.

ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات أستاذ الفيزياء في جامعة نيوكاسل في أستراليا وقائد الفريق الذي ابتكر الاختبار، بول داستور، الذي قال: “أفضل اختبار لقياس مستوى الغلوكوز في الدم هو ما لا يستلزم وخزا”.

وأضاف: “هذا الاختبار يفتح الباب أمام اختبارات لقياس مستويات الغلوكوز في الدم دون ألم وبتكلفة منخفضة، ونأمل كذلك في نتائج أفضل كثيرا لمن يعانون من داء السكري”، مشيرا إلى أن الاختبار الجديد ابتُكر بمحض الصدفة بينما كان يعمل العلماء على خلايا شمسية.

في ذات السياق أوضح داستور أنه يمكن نقل التكنولوجيا الجديدة واستخدامها في اختبارات كوفيد-19 ومسببات الحساسية ومستويات الهورمونات والكشف عن الأورام.

يذكر أن الطريقة المعمول بها لقياس السكري هي وخز أطراف الأصابع وإدخال قطرة دم في شريط الاختبار وهي عملية مؤلمة نوعا ما ويتهرب منها الكثيرون، لكن الاختبار الجديد يعمل عن طريق إدخال إنزيم يستطيع الكشف عن مستويات السكر من دون ألم يذكر.

وحصل المشروع على تمويل من الحكومة الأسترالية يبلغ 6.3 مليون دولار أسترالي (4.7 مليون دولار أمريكي) لإقامة منشأة لإنتاج المعدات اللازمة للاختبار عند الانتهاء من التجارب السريرية.