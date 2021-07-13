-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
تم ابتكاره بمحض الصدفة

تطوير اختبار لقياس نسبة السكر في الدم من دون وخز!

نادية شريف
  • 1970
  • 0
تطوير اختبار لقياس نسبة السكر في الدم من دون وخز!

كشف علماء أستراليون، مؤخرا، عن الجديد الذي توصلوا إليه بمحض الصدفة، والمتمثل في تطوير اختبار لقياس نسبة السكر في الدم من دون وخز.

وقال المطورون إن البشرى لمرضى السكري تكمن في تطوير شريط يفحص مستويات الغلوكوز عن طريق اللعاب بلا ألم وبتكلفة في المتناول.

ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات أستاذ الفيزياء في جامعة نيوكاسل في أستراليا وقائد الفريق الذي ابتكر الاختبار، بول داستور، الذي قال: “أفضل اختبار لقياس مستوى الغلوكوز في الدم هو ما لا يستلزم وخزا”.

وأضاف: “هذا الاختبار يفتح الباب أمام اختبارات لقياس مستويات الغلوكوز في الدم دون ألم وبتكلفة منخفضة، ونأمل كذلك في نتائج أفضل كثيرا لمن يعانون من داء السكري”، مشيرا إلى أن الاختبار الجديد ابتُكر بمحض الصدفة بينما كان يعمل العلماء على خلايا شمسية.

في ذات السياق أوضح داستور أنه يمكن نقل التكنولوجيا الجديدة واستخدامها في اختبارات كوفيد-19 ومسببات الحساسية ومستويات الهورمونات والكشف عن الأورام.

يذكر أن الطريقة المعمول بها لقياس السكري هي وخز أطراف الأصابع وإدخال قطرة دم في شريط الاختبار وهي عملية مؤلمة نوعا ما ويتهرب منها الكثيرون، لكن الاختبار الجديد يعمل عن طريق إدخال إنزيم يستطيع الكشف عن مستويات السكر من دون ألم يذكر.

وحصل المشروع على تمويل من الحكومة الأسترالية يبلغ 6.3 مليون دولار أسترالي (4.7 مليون دولار أمريكي) لإقامة منشأة لإنتاج المعدات اللازمة للاختبار عند الانتهاء من التجارب السريرية.

مقالات ذات صلة
هذه حقيقة رفض رونالدو مصافحة رئيس وزراء الكيان الصهيوني

هذه حقيقة رفض رونالدو مصافحة رئيس وزراء الكيان الصهيوني

إعلامي تونسي: تونس تتنفس برئتين جزائريتين

إعلامي تونسي: تونس تتنفس برئتين جزائريتين

تصنيف دولي يضع أحسن جامعة جزائرية التاسعة إفريقيا

تصنيف دولي يضع أحسن جامعة جزائرية التاسعة إفريقيا

عالم روسي: البديل لرفض التلقيح ضد كورونا هو ارتداء بدلة رواد الفضاء

عالم روسي: البديل لرفض التلقيح ضد كورونا هو ارتداء بدلة رواد الفضاء

جثمان “فريد الروكور” يُوارى الثرى بالعاصمة.. وهذا ما قاله مقربون!

جثمان “فريد الروكور” يُوارى الثرى بالعاصمة.. وهذا ما قاله مقربون!

محرز ينهي عطلته.. ودولور يرصد الجماهير الجزائرية

محرز ينهي عطلته.. ودولور يرصد الجماهير الجزائرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد