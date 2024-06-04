تطوير السياحة وترقية الدفع الإلكتروني في محادثات بين الوزير الأول ومولى

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي يوم الثلاثاء بقصر الحكومة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، في إطار اللقاءات الدورية مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، مختلف التدابير المتخذة من قبل الحكومة لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، في مجالات:

العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار،

واستحداث المناطق الحرّة،

وترقية الصادرات.

“كما تناولت المحادثات مسألة معدلات الفائدة على القروض الموجهة للاستثمار. بالإضافة إلى سبل تطوير السياحة الوطنية، وترقية الدفع الإلكتروني”، يضيف البيان.

وعبّر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمناسبة، عن “ارتياحه للتطور الإيجابي الذي يشهده حجم الاستثمارات المسجل خلال الأشهر الأخيرة”.

كما أشاد مولى بـ”الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية. من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة”.