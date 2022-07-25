تطوير النقل بالسكك الحديدية.. الوزير يمنح مهلة شهر لمسؤولي الشركة 

أعطى وزير النقل، منجي عبدالله، مهلة شهر لمسؤولي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لتقديم مخطط تطوير الشركة.

وأفاد بيان للوزراة أن منجي أسدى، الاثنين، خلال اجتماعه بإطارات الإدارة المركزية والإطارات المسيرة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعليمات بضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في التصور المقترح مع إعادة النظر في النسخة المقدمة لاسيما من حيث تقديم صورة واضحة للوضعية الحالية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وتقديم مخطط تطوير الشركة، بحيث يضمن استقلاليتها المالية في إطار آجال محددة مع الحفاظ على مناصب الشغل وتأهيل الموارد البشرية وفق خطة عمل، مع تحديد مدة شهر على أقصى تقدير لإنجاز هذا العمل.

كما طلب وزير النقل، بتقديم عرض حول ظاهرة الانحرافات وظاهرة اكتساح الرمال للسكك الحديدية، وتحديد أبعادها ومدى خطورتها والإجراءات المتخذة أو المبرمجة للقضاء على هذه الظواهر، مع تحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.