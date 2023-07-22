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اقتصاد

تطوير بوغزول ومراجعة نظام الزلازل محور شراكة جزائرية صينية

الشروق أونلاين
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تطوير بوغزول ومراجعة نظام الزلازل محور شراكة جزائرية صينية

توجت المحادثات التي أجرها وزير السكن محمد طارق بلعريبي مع نظيره الصيني ني هونغ بالاتفاق على قرارين استراتيجيين للتعاون بين البلدين.

وقد توجت المحادثات التي أجراها محمد طارق بلعريبي مع نظيره الصيني ببكين على هامش زيارة دولة التي أجراها رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون, الى هذا البلد الصديق بـ”قرارين استراتجيين” وهما “استحداث لجنة مشتركة لدراسة تجسيد انجاز مدينة بوغزول وفق تصور تكنولوجي على صور المدن الصينية الجديدة”.

كما اتفق الطرفان أيضا على “مراجعة النظام الجزائري للبناء المضاد للزلازل” بهدف “تكييفه مع التكنولوجيات الحديثة بإشراف خبراء في إطار لجنة مشتركة” للبلدين.

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