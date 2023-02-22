تطوير سلاح الإشارة بدعم وتوجيهات الرئيس تبون

تماشيا مع التكنولوجيا المتسارعة.. الفريق أول شنڨريحة يشدد:

أكد الفريق أول السعيد شنڨريحة أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تولي أهمية قصوى لسلاح الإشارة، بالنظر لحيوية الدور الذي يؤديه في أوقات السلم والحرب، مؤكدا الحرص على الارتقاء بهذا السلاح تماشيا مع وتيرة التطورات المتسارعة، التي تعرفها الاتصالات في العالم، وهذا من خلال توفير كافة المتطلبات البشرية والتجهيزية والتسييرية، في ظل قيادة ودعم وتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجرى ذلك خلال قيام قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى المدرسة العليا للإشارة بالقليعة بالناحية العسكرية الأولى، أين زار مختلف المنشآت البيداغوجية والمرافق التعليمية التي تتوفر عليها، وترأس اجتماع عمل مع إطارات ومتربصي المدرسة.

وبالمناسبة، تابع الفريق أول عرض حال حول مختلف الجوانب البيداغوجية والمنشآتية لهذه المؤسسة التكوينية العريقة، قدمه قائد المدرسة، قبل أن يُعاين عن قرب الهياكل التكوينية التي تتوفر عليها، لاسيما المخابر التعليمية ومديرية التعليم لمنظومات الإعلام والقيادة، فضلا عن متابعته لعرض حول مشاريع نهاية التكوين للطلبة الضباط العاملين.

إثر ذلك، التقى الفريق أول بإطارات ومستخدمي ومتربصي المدرسة العليا للإشارة، حيث ألقى كلمة توجيهية، تابعها عبر تقنية التحاضر عن بعد، إطارات سلاح الإشارة في جميع النواحي العسكرية، والتي أكد من خلالها على الأهمية القصوى التي توليها القيادة العليا للجيش لسلاح الإشارة، إذ لعب دورا أساسيا في تنسيق الأعمال وقيادة العمليات إبان الثورة التحريرية المظفرة.

وقال إن قطاع الاتصالات كان يمثل، رغم قلة الإمكانات وبساطة التجهيزات وتواضعها، عصب ثورة التحرير المباركة، وكان بفضل إرادة الرجال الساهرين عليه، بمثابة حاسة السمع التي يتحسس بواسطتها الثوار تحركات أعدائهم، في كل مكان من أرض الجزائر الشاسعة، وينسقون عبرها أعمالهم وقيادة عملياتهم بكل نجاح، مضيفا أن النشأة تمت بين أحضان الثورة، والرعاية والتطوير كانت بفضل الرعيل الأول في الجيش الوطني الشعبي، الذين بذلوا جهودا جبارة من أجل منح هذا السلاح، كل المؤهلات البشرية والمادية والتجهيزية التي تعينه على أداء المهام الحساسة الموكلة إليه.

وفي ختام اللقاء، أعطى الفريق أول جملة من التوجيهات لمسؤولي وإطارات هذا السلاح الحساس ضمن قوام المعركة للجيش، مشددا على واجب المحافظة على العتاد والتجهيزات الموجودة في الحوزة، وتكثيف الجهود الكفيلة بضمان أداء أمثل للمهام المسندة.