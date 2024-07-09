تطوير سلسلة التبريد لضمان المنتجات الفلاحية طيلة السنة

بموجب برنامج بين وزارتي الصناعة والفلاحة.. علي عون:

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الثلاثاء بالبليدة، عن التحضير بالتعاون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتسطير برنامج يخص تطوير سلسلة التبريد، بهدف توفير مختلف أنواع المنتجات الفلاحية على مدار السنة.

وأوضح الوزير، على هامش إشرافه على تدشين المطبعة الصناعية التابعة للشركة القابضة “مدار” بالمنطقة الصناعية بن بولعيد، أن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تعملان على تسطير برنامج لتطوير الاستثمار لتوفير العدد الكافي من غرف التبريد لحفظ مختلف أنواع المنتجات الفلاحية لتوفيرها على مدار السنة.

وأضاف أن سلسلة التبريد هي “أساس حفظ وتوفير مختلف أنواع المنتجات الفلاحية على مدار السنة

وهي الصيغة التي يجب العمل على تطويرها”، لافتا إلى أن ولاية البليدة هي من بين الولايات التي تتوفر على إمكانات فلاحية هامة، غير أنها تسجل “نقصا في مجال الصناعات التحويلية”.

ومن جهة أخرى، أكد نفس المسؤول على حرص الدولة على “إعادة نهضة المصانع التي كانت في وقت من الأوقات مفخرة للاقتصاد الوطني”، والتي أضحى العديد منها حاليا مؤسسات صناعية منتجة تساهم في توفير مناصب عمل وتخفيض فاتورة الاستيراد، كما قال.

وذكر عون أن السياسة الحالية للبلاد “مبنية على تطوير الصناعة المحلية ورفع نسبة الإدماج الذي من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد، وهو الأمر الذي يلح عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وفي هذا السياق، أشاد نفس المسؤول بالمعدات والتجهيزات المتطورة التي تتوفر عليها المطبعة الصناعية التابعة لمجمع “مدار”، التي تساهم في تغطية احتياجات السوق الوطنية من مختلف أنواع مواد التغليف في مجال الصناعات الغذائية والتجميلية والصيدلانية بفضل طاقم الشباب العامل بها.

ووفقا لتوضيحات الرئيس المدير العام للشركة القابضة “مدار”، عمارة شرف الدين، تناهز الطاقة الإنتاجية السنوية لهذه المؤسسة الصناعية الجديدة 3000 طن سنويا ومن المرتقب أن ترتفع إلى نحو 6000 طن سنويا مع آفاق سنة 2026، عقب استكمال عملية توسعة هذه المطبعة الصناعية التي تشغل حاليا 150 عامل.

وتضاف هذه المؤسسة الصناعية لأخرى تابعة للشركة القابضة “مدار”، أشرف على تدشينها هي الأخرى، السيد علي عون بجسر قسنطينة بالجزائر العاصمة مختصة في “النسيج غير المنسوج”.

وتنتج هذه الشركة، التي أنشئت بعد إعادة تأهيل المصنع الذي كان متوقفا، تشكيلة متنوعة من المنتجات الطبية الجراحية والصحية، حيث يقدّر مبلغ الاستثمار 12.5 مليار دج وتوظف 91 عاملا ومن المرتقب أن يرتفع عددهم نهاية السنة الجارية.