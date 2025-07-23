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رياضة

تطوّرات بِخصوص الاستقالة “المزعومة” لِمدرب الكاميرون

الشروق الرياضي
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تطوّرات بِخصوص الاستقالة “المزعومة” لِمدرب الكاميرون
ح.م
مارك بريس.

نفى الناخب الوطني الكاميروني مارك بريس، الأربعاء، استقالته من هذا المنصب.

وكان اتحاد الكرة الكاميروني قد نشر بيانا يُعلن فيه استقالة مدرب منتخب بلاده مارك بريس.

ونقلت الصحافة الكاميرونية على لسان التقني البلجيكي مارك بريس قوله إنه لم يتّخذ قرار رمي المنشفة. متهّما ضمنيا اتحاد الكرة المحلي بِنشر بيان “مفبرك”.

بِدوره، تدخّل وزير الرياضة الكاميروني نارسيس كومبي، وأكد أن مدرب منتخب بلاده مارك بريس باقٍ في منصبه. وأضاف أن هيئته قامت بِتحييد المشكل المالي، المُرادف لِتسديد أجرة شهرَين للناخب الوطني.

ومنذ قدوم مارك بريس إلى الكاميرون في أفريل 2024 لِتدريب منتخب “الأسود الجموحة”، وهو في خلافات حادّة مع رئيس اتحاد الكرة المحلي صامويل إيتو.

ورفض إيتو تعيين بريس ناخبا وطنيا، بِحجّة أن جلب مدرب جديد مهمة يتكفّل بها اتحاد الكرة وليس وزارة الرياضة. فيما تدخّلت السلطات العمومية وأوضحت أنها انتدبت المدرب البلجيكي، وهي مَن تتكفّل بِمستحقاته المالية (الأجور والمنح) وليس اتحاد الكرة.

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