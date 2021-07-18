تطوّرات جديدة في “ملف” غزال

شهد “ملف” اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال تطوّرات جديدة، لها صلة بِسوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ومازال المهاجم غزال (29 سنة) يرتبط مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

وقام رشيد غزال بِنزع رمز نادي بشكتاش من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، فيما أغرت إدارة نادي قلعة السرايا التركي الدولي الجزائري بِأجرة سنوية قيمتها 2.7 مليون أورو، ومنحة تصل إلى رقم 650 ألف أورو، وعقد مدّته 3 سنوات. كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الأحد.

وجاء تدخّل إدارة نادي قلعة السرايا، بعد إعلان مسؤولي فريق بشكتاش التركي بِأنهم قدّموا آخر عرض لِغزال، يتضمّن أجرة سنوية لا تزيد عن رقم 1.5 مليون أورو، ومنحة قيمتها 1.25 مليون أورو، وعقدا مدّته موسمَين مع إمكانية إضافة عام آخر. لكن الدولي الجزائري رفض مُقترح إدارة بشكتاش، الفريق الذي لعب له مُعارا ما بين أكتوبر وجوان الماضيَين، وسجّل معه نجاحا مُدوّيا.

وتبقى كلمة إدارة نادي ليستر سيتي ذات وزن كبير وحاسم، على اعتبار أن الفريق الإنجليزي يملك عقد غزال.

ورفضت إدارة نادي ليستر سيتي استلام مبلغ قيمته 5 ملايين أورو، تقدّمت به إدارة فريق بشكتاش لِشراء عقد غزال هذه الصائفة. حيث يُصرّ الإنجليز على مبلغ لا يقلّ عن 8 ملايين أورو.