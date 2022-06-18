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الجزائر
بتوجيهات من الرئيس تبون

تظاهرات كبرى ونشاطات متميزة إحياء لستينية الاستقلال

كمال.ل
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تظاهرات كبرى ونشاطات متميزة إحياء لستينية الاستقلال
أرشيف

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، السبت، بأنه يتم التحضير لتظاهرات كبرى ونشاطات متميزة بمناسبة إحياء الجزائر للذكرى الستين لعيد الاستقلال وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال ربيقة في ندوة تاريخية تحت عنوان “تبليغ رسالة الشهداء من خلال الشهادات الحية” نظمت بمتحف المجاهد احياء للذكرى الـ66 لاستشهاد البطل الرمز أحمد زهانة المدعو “زبانة”: “ونحن نتحدث عن قيم الجزائر النوفمبرية التي تستعد بعد أيام قليلة للاحتفال بالذكرى الـ60 لعيد الاستقلال بشعار “تاريخ مجيد وعهد جديد” والتي توليها السلطات العليا للبلاد أهمية خاصة.

فبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتم التحضير لتظاهرات كبرى ونشاطات متميزة تشارك فيها كـل القطاعات والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني”.

وستقام هذه البرامج – حسب المسؤول – “وفاء لذاكرتنا وعرفانا بتضحيات قوافل الشهداء ولإنجازات ستين سنة من الاستقلال”.

واغتنم وزير المجاهدين الفرصة ليدعو وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والالكترونية “لمرافقة القطاع في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لعيد الاستقلال والتغطية الشاملة لنشاطاتها وبرامجها بما يضمن الترويج الوطني والدولي لهذه المناسبة المجيدة”.

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