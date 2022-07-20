تظاهرة “الرّاي” الكبرى لدعم ملف اليونسكو

بمشاركة 70 فنانًا في 30 حفلاً

تستعد ولاية وهران لاحتضان تظاهرة فنية كبرى “الطبعة الأولى لأيام أغنية الراي”، خلال الفترة الممتدة بين 6 إلى 13 أوت المقبل، وهذا دعما للملف الجزائري في اليونسكو والذي تستعد المنظمة العالمية لإعادة النظر فيه ديسمبر المقبل بعدما تم سحبه قصد إثرائه.

وستعرف التظاهرة التي تنظم تحت إشراف عدد من الجمعيات الناشطة في وهران على غرار “جمعية الباهية الثقافية” وجمعية “أصدقاء المرحوم الشاب حسني” إضافة إلى لجنة الفنانين والمواطنين لمساندة ملف أغنية الراي، بمساهمة مؤسسة “فنون ونغمة”، وجمعية “فن.. تظاهرات ورياضة” لمدينة مرسيليا الفرنسية، و”جمعية الغزال” لمدينة نيم الفرنسية وعدد من النشطاء في المجال من العاصمة وقسنطينة ومعسكر.

يعقد هذا النشاط تحت شعار “راي بلادي” حيث تخصّص الدورة الأولى لانفتاح موسيقي الراي على العالم والتي تجمع أزيد من 70 مغنيا وفنانا في نوع الراي يأتون، إضافة إلى الجزائر، من فرنسا وتونس وبعض البلدان الأوروبية، إذ يشهد مسرح الهواء الطلق حسني شقرون أزيد من 30 سهرة وحفل فني يحتضنه المسرح والمدن والمناطق المجاورة لوهران.

وستعرف التظاهرة عدة نشاطات أخرى على الهامش على غرار “صالون الموسيقي” يحتضنه قصر المعارض بالمدينة الجديدة و”تظاهرة لفن الطبخ والأكلات الشعبية” واستعراض للفرق الفلكلورية وزيارات سياحية زيادة على محاضرات وموائد مستديرة تتمحور حول تاريخ الراي الملحون والبدو، وهذا بمشاركة أكثر من 100 عارض من الجزائر، ومن الخارج (منتجون، وجمعيات، وشركات، ومنظمو حفلات ومهرجانات، ومعاهد موسيقى، وحرفيون، ومراكز بحوث).

ويأتي هذا الملتقى تخليدا لجهود الراحل الحاج ملياني حيث تحتضن وهران على هامش أيام أغنية الراي الملتقى الأول لأغنية الراي تحت شعار “الراي في قلب المتوسط ” من 7 إلى 11 أوت المقبل وينتظر أن يحضره كوكبة من الباحثين من الجزائر كندا وفرنسا على غرار ماري فيرول، قابريال، مرونسي يلي مدادا، صافي بوتلة، حباشي فؤاد، وغيرهم. ويرمي الملتقى إلى ثمين جهود الباحث الراحل الحاج ملياني في مجال أغنية الراي ومسارها التاريخي وهي البحوث التي قام بها في إطار فرق البحث لمركز “كراسك” وهران والتي من شأنها أن تشكل قاعدة للدفاع عن الملف الجزائري في اليونسكو بكل التفاصيل والثراء المعرفي والتاريخي الذي تضمنته مؤلفات وبحوث الحاج ملياني رحمه الله.

وستشهد وهران في إطار هذا الحدث تنظيم استعراضات فنية لفرق فلكلورية على طول الساحات وشوارع وهران طيلة أيام المهرجان إضافة إلى مسابقات لاكتشاف المواهب الشابة، على غرار مسابقة أحسن مغني الراي، ومسابقة العزف على آلة الأكورديون، تخليدا للمرحوم بوعلام حجوطي.

المناسبة ستكون أيضا فرصة لعرض كتب وأشرطة ووثائق الأرشيفية تتناول تاريخ أغنية الراي.