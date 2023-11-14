تظاهرة “المطبخ الايطالي عبر العالم” تحط الرحال بالجزائر ‏

تتضمن برنامجا ثريا بمشاركة الشيف "داليسيو" من روما ‏

انطلقت الإثنين تظاهرة “أسبوع الطبخ الإيطالي في العالم” في طبعتها الثامنة، من ‏‏خلال برنامج أحداث ثري أعدته سفارة إيطاليا بالجزائر، تحت شعار “على مائدة ‏‏المطبخ الايطالي..رفاهية ‏المذاق”، بمشاركة الطباخ “الشيف” جوزيبي ‏داليسيو ‏من ‏مطعم “سيتيمو” بالعاصمة روما.‏

وأفاد بيان لسفارة ايطاليا بالجزائر تلقت الشروق نسخة منه، أن الحدث الذي ‏يستمر ‏من 13 إلى 19 نوفمبر 2023، تعود معه متعة تذوق وتميز الطعام ‏الايطالي إلى ‏الجزائر، مشيرا إلى ان التظاهرة عبارة عن معرض سنوي لوزارة ‏الشؤون ‏‏الخارجية والتعاون الدولي، مخصص للترويج للمطبخ الإيطالي ومنتجات ‏غذائية ‏‏عالية الجودة، ويحظى أيضا بدعم من قبل السفارات والقنصليات والمعاهد ‏‏الثقافية ‏الإيطالية ومكاتب وكالة التجارة الخارجية الايطالية “‏ICE‏” بالخارج.‏

وأشار البيان إلى ان شعار الطبعة الثامنة سيكون “على مائدة المطبخ ‏‏الايطالي..رفاهية ‏المذاق”، موضحا أنها رسالة مهمة عن العلاقة بين الصحة ‏‏والتغذية لتعزيز الرفاهية ‏باعتبارها “نمط عيش ايطالي”، من خلال نظام غذائي ‏‏متوازن يعتمد على تثمين ‏ودمج مكونات البحر الأبيض المتوسط عالية الجودة.‏

ولفت البيان إلى أنه بالنظر للسياق العالمي الذي يواجه عديد التحديات ويركز على ‏‏الاستدامة ‏الغذائية والتي ترتبط أيضا بحماية البيئة، فإن النظام الغذائي المتوسطي ‏‏يصبح ‏أداة في متناول الجميع ليتمتعوا بحياة صحية.‏

في طبعة هذه السنة، قامت السفارة الإيطالية بالجزائر، بالتعاون مع المعهد الثقافي ‏‏‏الإيطالي و وكالة التجارة الخارجية “‏ICE‏”، بإعداد برنامج غني بالأنشطة ‏‏لتوضيح ‏وشرح تقاليد الطهي والتذوق الإيطالي بفضل تجربة الطباخ “الشيف” ‏جوزيبي ‏‏داليسيو، من مطعم سيتيمو في روما، والذي سيكون ضيف الشرف لهذه ‏التظاهرة.‏

وبفضل المشاركة المباشرة للسلطات الجزائرية، يتضمن البرنامج تعاونا مع العديد ‏‏‏من المطاعم الجزائرية العامة والخاصة، وفعاليات في المدرسة العليا للفندقة ‏‏‏‏”‏ESHRA‏” مع ماستركلاس، وكذلك في المدرسة الإيطالية “روما” بالعاصمة، ‏وفي ‏‏مدرسة عمومية بقلب القصبة.‏

كما تتضمن الأنشطة أيضا برنامج طبخ استعراضي تلفزيوني يقدم للجمهور ‏‏الجزائري بعض أسرار أهم ‏وصفات الطبخ التقليدي الايطالي.‏

وختم البيان بالإشارة إلى أن هذا البرنامج الذي قامت السفارة الإيطالية بالجزائر ‏‏بإعداده، يهدف للترويج في بلد ‏صديقي ومتوسطي، لبانوراما المطبخ الايطالي ‏‏المعترف بها دوليا كواحد من ‏العلامات التجارية الايطالية التي لا تمحى في العالم.‏