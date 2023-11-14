تظاهرة “المطبخ الايطالي عبر العالم” تحط الرحال بالجزائر
انطلقت الإثنين تظاهرة “أسبوع الطبخ الإيطالي في العالم” في طبعتها الثامنة، من خلال برنامج أحداث ثري أعدته سفارة إيطاليا بالجزائر، تحت شعار “على مائدة المطبخ الايطالي..رفاهية المذاق”، بمشاركة الطباخ “الشيف” جوزيبي داليسيو من مطعم “سيتيمو” بالعاصمة روما.
وأفاد بيان لسفارة ايطاليا بالجزائر تلقت الشروق نسخة منه، أن الحدث الذي يستمر من 13 إلى 19 نوفمبر 2023، تعود معه متعة تذوق وتميز الطعام الايطالي إلى الجزائر، مشيرا إلى ان التظاهرة عبارة عن معرض سنوي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مخصص للترويج للمطبخ الإيطالي ومنتجات غذائية عالية الجودة، ويحظى أيضا بدعم من قبل السفارات والقنصليات والمعاهد الثقافية الإيطالية ومكاتب وكالة التجارة الخارجية الايطالية “ICE” بالخارج.
وأشار البيان إلى ان شعار الطبعة الثامنة سيكون “على مائدة المطبخ الايطالي..رفاهية المذاق”، موضحا أنها رسالة مهمة عن العلاقة بين الصحة والتغذية لتعزيز الرفاهية باعتبارها “نمط عيش ايطالي”، من خلال نظام غذائي متوازن يعتمد على تثمين ودمج مكونات البحر الأبيض المتوسط عالية الجودة.
ولفت البيان إلى أنه بالنظر للسياق العالمي الذي يواجه عديد التحديات ويركز على الاستدامة الغذائية والتي ترتبط أيضا بحماية البيئة، فإن النظام الغذائي المتوسطي يصبح أداة في متناول الجميع ليتمتعوا بحياة صحية.
في طبعة هذه السنة، قامت السفارة الإيطالية بالجزائر، بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي و وكالة التجارة الخارجية “ICE”، بإعداد برنامج غني بالأنشطة لتوضيح وشرح تقاليد الطهي والتذوق الإيطالي بفضل تجربة الطباخ “الشيف” جوزيبي داليسيو، من مطعم سيتيمو في روما، والذي سيكون ضيف الشرف لهذه التظاهرة.
وبفضل المشاركة المباشرة للسلطات الجزائرية، يتضمن البرنامج تعاونا مع العديد من المطاعم الجزائرية العامة والخاصة، وفعاليات في المدرسة العليا للفندقة ”ESHRA” مع ماستركلاس، وكذلك في المدرسة الإيطالية “روما” بالعاصمة، وفي مدرسة عمومية بقلب القصبة.
كما تتضمن الأنشطة أيضا برنامج طبخ استعراضي تلفزيوني يقدم للجمهور الجزائري بعض أسرار أهم وصفات الطبخ التقليدي الايطالي.
وختم البيان بالإشارة إلى أن هذا البرنامج الذي قامت السفارة الإيطالية بالجزائر بإعداده، يهدف للترويج في بلد صديقي ومتوسطي، لبانوراما المطبخ الايطالي المعترف بها دوليا كواحد من العلامات التجارية الايطالية التي لا تمحى في العالم.