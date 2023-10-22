تظاهرة ضخمة سيحتضنها الصالون الدولي للكتاب تضامنا مع الشعب الفلسطيني

سيحتضن الصالون الدولي للكتاب الذي سيفتتح أبوابه يوم الأربعاء في طبعته الـ 26، تظاهرة ضخمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقال محافظ الصالون الدولي للكتاب محمد إيقرب، خلال نزوله ضيفا في برنامج “مسميات” للإذاعة الجزائرية: “فلسطين لم تغب يوماً عن صالون الجزائر، بكتّابها وناشريها ومثقفيها وتظاهرة ضخمة ستنظمها المحافظة تضامناً مع الشعب الفلسطيني”.

وأضاف إيقرب: “إنّ الطبعة الـ 26 ستكون “استثنائية” لانفتاحها على إفريقيا، وحجم الدول والناشرين المشاركين وعدد العناوين المعروضة التي تجاوزت الـ 300 ألف كتاب سيعرضها 1283 ناشراً ممثلين لـ 61 دولة من بينها 18 دولة افريقية”.

وتابع المسؤول نفسه: “بالإضافة إلى البرنامج الثقافي الثري المصاحب للتظاهرة، والأسماء الأدبية الكبيرة الحاضرة”، حيث ستمتد من 25 أكتوبر إلى غاية 4 نوفمبر، من العاشرة صباحاً إلى غاية العاشرة ليلاً.

وقال محمد إيقرب عن اختيار إفيرقيا كضيف شرف، “إنّ هذا الاختيار يعكس البعد الإفريقي للجزائر اقتصادياً وثقافياً وجغرافياً، ويهدف إلى مد جسور التواصل بين الجزائر والشعوب الإفريقية كافة”.