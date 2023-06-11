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العالم

“تظاهرة ضخمة” للجالية الصحراوية في فرنسا (صور)

الشروق أونلاين
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“تظاهرة ضخمة” للجالية الصحراوية في فرنسا (صور)
ح.م
جانب من التظاهرة

شهدت مدينة مونت لاجولي في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس يوم الأحد، تنظيم تظاهرة وُصفت بـ “الضخمة” لإحياء العديد من الذكريات الوطنية الخاصة بالجمهورية الصحراوية.

وأحيت هذه التظاهرة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية، الذكرى المزدوجة الـ50 لتأسيس جبهة البوليزاريو واندلاع الكفاح المسلح.

كما تضمنت التظاهرة إحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الرئيس الصحراوي السابق محمد عبدالعزيز، والذكرى الـ47 ليوم الشهداء.

وجرت هذه الفعالية بحضور سفيري الجزائر وأنغولا، وممثل عن حزب قوى التقدم الموريتاني. إلى جانب “شخصيات سياسية فرنسية معروفة بدعمها لكفاح الصحراويين”.

كما حضر الحدث ممثل جبهة البوليزاريو بفرنسا محمد عالي الزروالي، ورؤساء ونشطاء بالجمعيات الصحراوية، والمئات من أفراد الجالية الصحراوية في مونت لاجولي.

“وقد شهدت التظاهرة الضخمة تقديم كلمات هامة لضيوف الشعب الصحراوي، وأعضاء الجالية الصحراوية، حول أهمية الذكريات محلّ التخليد ورمزيتها الكبيرة”، يضيف المصدر.

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