“تعادلنا أمام بوركينافاسو ليس مفاجأة.. وسبق لنا حرمان مدغشقر من “كان” 2022″

مدرب منتخب النيجر جون ميشال كافالي لـ "الشروق":

قال مدرب منتخب النيجر، الفرنسي جون ميشال كافالي، إن نتيجة التعادل التي فرضها فريقه على بوركينافاسو في الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 لا يعد أمرا مفاجئا مثلما يعتبره الكثير من محبي الكرة في القارة السمراء، بالنظر إلى المستويات الكبيرة التي صار يقدمها منتخب النيجر في الآونة الأخيرة منذ تولي كافالي زمام العارضة الفنية لمنتخب النيجر في شهر أكتوبر من العام 2020.

وكان منتخب النيجر قد فرض التعادل على نظيره البوركينابي، الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022، التي جرت في المغرب، بعدما كان النيجر متقدما في النتيجة منذ الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول بعد هدف عومارو عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يعدل دايو لصالح بوركينافاسو في الدقيقة 55 من زمن المباراة عن طريق ضربة جزاء أيضا.

وقال التقني الفرنسي، الذي سبق له تدريب المنتخب الجزائري قبل 14 سنة، في تصريح خص به “الشروق”، أمس،إن منتخب النيجر ورغم خروجه من سباق التأهل نحو المونديال لعب أمام مضيفه البوركينابي بطريقة عادية من دون الإكتراث بما يحدث في المجموعة، على اعتبار أن الهدف الأول والأخير بالنسبة له كمدرب يبقى تكوين منتخب قوي وتنافسي في المستقبل القريب بإمكانه بلوغ النسخات المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث قال كافالي في هذا الصدد “بكل صراحة لعبنا بشكل عادي، لم يكن يهمني ما يحدث في هذه المجموعة التي تضم منتخبي الجزائر وجيبوتي طالما أنني أواصل عملي الذي جئت لأجله على رأس منتخب النيجر قبل سنة، التعادل بالنسبة لي لم يكن مفاجئا مثلما يرى البعض..المهم بالنسبة لي أن التعادل المحقق سيسمح لنا بالمضي قدما من أجل تحقيق كل الأهداف التي سطرناها رفقة الإتحاد المحلي للكرة في النيجر“.

كما قال كافالي إنه سبق لمنتخب النيجر وأن حرم منتخب مدغشقر من التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2022 في المجموعة 11 من تصفيات كأس إفريقيا، والتي أسفرت عن تأهل منتخبي كوت ديفوار وإثيوبيا في نهاية المطاف، بعدما حسم أمر الورقة الثانية في آخر جولة في نهاية مارس 2021، بعدما فرض أشباله التعادل السلبي على مدغشقر في العاصمة “أنتاناناريفو” في آخر جولة من التصفيات، لتتأهل بذلك كوت ديفوار في الصف الأول برصيد 13 نقطة ثم إثيوبيا بـ 9 نقاط، ليحرم كافالي وأشباله منتخب مدغشقر من العرض الإفريقي القادم بعدما جمع 8 نقاط فقط.