تعادل آخر للمنتخب المحلّي

تعادل المنتخب المحلّي الجزائري مساء السبت مع نظيره السنيغالي، بِنتيجة هدفَين في كلّ شبكة.

واحتضن أطوار هذه المباراة التحضيرية ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة.

وسجّل ثنائية منتخب “الخضر” للمحلّيين كلّ من: متوسّط ميدان وفاق سطيف أحمد كندوسي في الدقيقة الـ 27، ومهاجم اتحاد العاصمة أيمن محيوس في الدقيقة الـ 61.

بينما اهتزّت شباك حارس المرمى الجزائري وحامي عرين شباب بلوزداد أليكسيس قندوز بِهدفَين سنيغاليَين، في الدقيقتَين الـ 10 والـ 51.

وقبل ذلك مساء الأربعاء الماضي وبِالميدان ذاته، كان رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة قد تعادلوا سلبا مع نظرائهم من موريتانيا.

وتستعدّ منتخبات الجزائر والسنيغال وموريتانيا لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِأرض الوطن ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.