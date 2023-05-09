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رياضة

تعادل اتحاد خنشلة وشبيبة القبائل

علي بهلولي
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تعادل اتحاد خنشلة وشبيبة القبائل
ح.م
لاعبو الفريقَين خلال فترة تحمية العضلات قبيل انطلاق المباراة.

افترق ناديا اتحاد خنشلة وشبيبة القبائل مساء الثلاثاء، على نتيجة التعادل السّلبي.

واحتضن ملعب “عمار همام” بِخنشلة أطوار هذه المباراة المتأخّرة، عن الجولة الـ 19 لِبطولة القسم الوطني الأوّل، تحت إدارة حكم الساحة الدولي مصطفى غربال.

وطرد الحكم مدافع شبيبة القبائل أسامة قتال، في الدقيقة الـ 76.

وبات اتحاد خنشلة بعد هذا التعادل، يجمع 32 نقطة في المركز الـ 7. وتشغل شبيبة القبائل الرّتبة الـ 14 بِرصيد 21 نقطة.

وإذا كان اتحاد خنشلة قد لعب كلّ لقاءات البطولة الوطنية وعددها 22 مواجهة، فإن شبيبة القبائل خاضت 21 مباراة.

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