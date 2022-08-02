تعادل المنتخب الأولمبي في ملعب براقي

لاعبو المنتخب الأولمبي في حصّة مرانية بِمركز سيدي موسى في ماي 2022.

تعادل المنتخب الوطني الأولمبي مساء الثلاثاء بِنتيجة هدف لِمثله، في مباراة تحضيرية جمعته بِنادي شبيبة الساورة.

واحتضن هذه المباراة الودّية ميدان “الشهيد محمد علي آيت الحسين” بِبراقي (العاصمة)، وهو ملعب بلدي بِعشب اصطناعي، وطاقة استيعابية صغيرة (نحو ألفَي متفرّج/ الصورة المُدرجة أدناه).

ويستعدّ رجال الناخب الوطني نور الدين ولد علي للمشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي، المُقرّر تنظيمها بِمدينة قونية التركية ما بين الـ 9 والـ 18 من أوت الحالي.

وقبل ذلك مساء السبت الماضي، كان المنتخب الوطني لِأقلّ من 23 سنة قد انهزم بِثنائية نظيفة أمام اتحاد العاصمة، في مباراة تحضيرية أخرى أُقيمت فعّالياتها بِملعب “عمر حمادي” بِبولوغين.