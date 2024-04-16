تعادل عاصمي واستفاقة “الكناري”

لُعبت مساء الثلاثاء مقابلتان إحداهما متأخّرة والأخرى متقدّمة، لِحساب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتعادل شباب بلوزداد بِهدف لِمثله مع ضيفه نادي البارادو، في لقاء متأخّر يندرج ضمن إطار الجولة الـ 18.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المواجهة الجوارية، تحت إدارة حكم السّاحة نبيل بوخالفة.

وبادر البارادو إلى التسجيل بِواسطة محمد بوكرمة في الدقيقة الـ 54، وعادل الكفّة لِبلوزداد محمد إسلام بلخير في الدقيقة الـ 82.

ورفع بلخير غلّته إلى هدفَين، بينما افتتح بوكرمة العدّاد.

وتجمّدت سلسلة انتصارات شباب بلوزداد، بعد أن فاز في أربع مقابلات متتالية. بينما لم يتذوّق نادي البارادو حلاوة الانتصار في اللّقاء السابع تواليا.

وفازت شبيبة القبائل بِنتيجة (3-1) على الزّائر فريق مولودية وهران، في مباراة متقدّمة بِرسم الجولة الـ 23.

وأُقيمت فعّاليات هذه المواجهة بِملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو، تحت إدارة حكم السّاحة حسام بن يحي.

وأمضى أهداف “الكناري” كلّ من: فارس جابري في الدقيقة الـ 6، وكسيلة بوعالية في الدقيقة الـ 18، ورضوان بركان في الدقيقة الـ 59. وسجّل هدف “الحمراوة” مروان بوسالم في الدقيقة الـ 82.

ورفع بركان رصيده إلى 5 أهداف، نظير رباعية لِبوعالية وبوسالم، بينما افتتح جابري العدّاد.

وحصدت الشبيبة أوّل فوز بعد ستّة لقاءات متتالية بِلا انتصار، كما عادت أيضا لِتهزّ الشّباك بعد ستّ مقابلات تواليا لم تستطع خلالها التسجيل. وفي الطرف المقابل، مُنِيَ “الحمراوة” بِثاني خسارة على التوالي.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة الـ 23 الجمعة والسبت المقبلَين.

وقبل ذلك، ارتفع رصيد شباب بلوزداد إلى 39 نقطة في المركز الـ 3، ويملك نادي البارادو 33 نقطة في الرّتبة الـ 6، وتشغل شبيبة القبائل المركز الـ 8 بِرصيد 30 نقطة، وتجمّدت مولودية وهران في الرّتبة الـ 15 وقبل الأخيرة بـ 19 نقطة.

ووجب التذكير بِأن فرق البارادو وشبيبة القبائل ومولودية وهران لعبت لِحدّ الآن 22 مباراة، نظير 21 مواجهة لِشباب بلوزداد.