تعاطف عربي مع أسرة اللاعب الدولي الجزائري الفقيد “بن حمودة”

قدّم رياضيون عرب وإعلاميون وآخرون من مجالات متباينة مساء الجمعة، تعازيهم في وفاة اللاعب الدولي الجزائري بلال بن حمودة.

وكان اللاعب بلال بن حمودة قد فارق الحياة في توقيت مُبكّر من صباح الجمعة، بعد تعرّضه لِحادث مُرور مُروّع.

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