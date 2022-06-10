تعاطف عربي مع أسرة اللاعب الدولي الجزائري الفقيد “بن حمودة”
قدّم رياضيون عرب وإعلاميون وآخرون من مجالات متباينة مساء الجمعة، تعازيهم في وفاة اللاعب الدولي الجزائري بلال بن حمودة.
وكان اللاعب بلال بن حمودة قد فارق الحياة في توقيت مُبكّر من صباح الجمعة، بعد تعرّضه لِحادث مُرور مُروّع.
لا حول ولا قوة إلا بالله،،
خالص العزاء في وفاة ( بلال بن حمودة ) لاعب اتحاد العاصمة في حادث مرور أليم و هو عائد الى بيته بعد مشاركته البارحة في لقاء المنتخب المحلي بنظيره الكونغولي الذي سجل فيه هدفا .
الله يرحمك ويحسن إليك ويصبر أهلك و ذويك .
إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/ouNgxsXI2s
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) June 10, 2022
⚫️الأهلي ينعي بلال بن حمودة لاعب اتحاد العاصمة الجزائري @FAFAlgeria pic.twitter.com/KCB87qKQGW
— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 10, 2022
تعازينا الحارة للأسرة الرياضية الجزائرية إثر وفاة لاعب إتحاد العاصمة و المنتخب الجزائري للمحليين بلال بن حمودة.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته و رزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان . pic.twitter.com/SlUduKA2if
— Tarek Dhiab (@DhiabTarak) June 10, 2022
خالص العزاء لأسرة كرة القدم الجزائرية في وفاة اللاعب بلال بن حمودة (24 عام) لاعب نادى اتحاد العاصمة ومنتخب الجزائر إثر حادث مروري.. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/q7xn1PHosj
— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 10, 2022
رحم الله اللاعب الجزائري بلال بن حمودة وأسكنه فسيح جناته، خالص التعازي لأسرته الكريمة. إنا لله وإنا إليه راجعون.
— Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) June 10, 2022
لا اله الا الله
خالص العزاء والمواساة للكرة الجزائرية في وفاة بلال بن حمودة نجم اتحاد العاصمة والمنتخب الجزائري
اسكنه الله فسيح جناته ولكل اسرته الصبر والسلوان 🙏 pic.twitter.com/pz43E2X6fy
— khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) June 10, 2022
الل