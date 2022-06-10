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رياضة

تعاطف عربي مع أسرة اللاعب الدولي الجزائري الفقيد “بن حمودة”

الشروق الرياضي
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تعاطف عربي مع أسرة اللاعب الدولي الجزائري الفقيد “بن حمودة”
اللاعب الدولي الجزائري الفقيد بلال بن حمودة

قدّم رياضيون عرب وإعلاميون وآخرون من مجالات متباينة مساء الجمعة، تعازيهم في وفاة اللاعب الدولي الجزائري بلال بن حمودة.

وكان اللاعب بلال بن حمودة قد فارق الحياة في توقيت مُبكّر من صباح الجمعة، بعد تعرّضه لِحادث مُرور مُروّع.

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