تعاطف كبير مع إعلامية لبنانية تعرضت ابنتها للتنمر

تعرضت الإعلامية اللبنانية ديما صادق للتنمر في شخص ابنتها وطفلها الذي لم يولد بعد.

ووصف أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ابنة الإعلامية بـ” المعاقة” لكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولم يقتصر الأمر على التنمر على” ياسمينا” فقط، بل طال طفلها الذي تنتظر ديما ولادته قريبا، حيث تم نشر صورة لإبنة الإعلامية مرفقا بتعليق”المعاقة وعقبال” البيبي”.

وأثار هذا التعليق تعاطفا كبيرا مع الإعلامية اللبنانية المعروفة بمواقفها المناوئة للثنائي الشيعي، بحسب صحيفة ” القدس العربي”.

وردت ديما من خلال تغريدة على حسابها على تويتر قائلة فيها :” إذا كانت لديكم مشكلة، حاربوني قدر ما استطعتم، ماذا تريدون من أولادي؟”. مضيفة: “طفل لم يولد بعد لماذا تدعون عليه؟ وتابعت تقول: ” من زرع فيكم هذا الشر؟ منذ متى أصبح مجتمعنا هكذا”، من الآن لن أرد بحرف واحد لأن الكلمة تخاطب العقل وأنتم بلا عقل”، وختمت كلامها بالقول:” الله يرجعلكم الإنسانية”.

وقد عبر الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الإعلامية ديما ووصفوا الأشخاص الذين تنمروا على طفليها بـ” السجناء في عقدهم”.