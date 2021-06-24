تعاطف كبير مع شابة جميلة ادّعت أن طليقها شوّه وجهها كي لا تتزوج من آخر!

قالت بأنه اقتادها لمنطقة رعوية وأراد قتلها

تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مع الشابة الجميلة التي ادعت بأنّ طليقها شوه وجهها كي لا تتزوج من آخر.

وتداول الكثيرون قصة سارة بن شهرة، من ولاية سعيدة، التي بثتها قناة الشروق عبر برنامج “أحكي حكايتك” والتي خلفت ردود فعل متباينة، خاصة بعد تصريحها بأنها تعرضت لمحاولة قتل.

سارة التي اكتشفت خيانة زوجها لها وقررت الانفصال عنه لأنها سئمت من سوء معاملته وعنفه الكبير، حسب قولها، وجدت نفسها فجأة مشوهة الوجه، لا لشيء إلا لأنها خرجت للعمل كي تعيل ابنتها بعدما تنصل والدها من جميع مسؤولياته نحوها.

تقول سارة إن طليقها ترصدها في أول يوم عمل واختطفها في وضح النهار وأمام أعين الناس، ثم اقتادها لمنطقة رعوية وأراد قتلها ولأنها قاومته سببت لها ضربات “الكيتور” جروحا في الخدين.

وتعاطف ناشطون مع الشابة التي ظهرت في حالة نفسية سيئة، خاصة بعدما تحدثت عن شوقها لاحتضان ابنتها التي أصبحت تهرب منها، خوفا من شكلها الجديد.

وركز آخرون على لعنة الجمال، وكيف أن الجميلات تعيسات وحظهن عاثرا، داعين لمحاسبة الجاني ووضع حد له كي لا يتمادى في ترويعها والاستقواء عليها وعلى والدها الطاعن في السن، والذي دخل الإنعاش من قهره.

في ذات السياق أرجع البعض تفشي مثل هذه الجرائم إلى غياب القوانين الصارمة والرادعة، وطالبوا السلطات المعنية بالنظر في القضية وسجن المتهم إن ثبتت صحة أقوالها، لأن محاولة القتل عن سبق إصرار وترصد جريمة عقوبتها لا بد وأن تكون قاسية.