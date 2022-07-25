تعاطف كبير مع عروس تونسية تركها زوجها ليلة الزفاف لهذا السبب

كلمتان جارحتان من الحماة المتغطرسة كانتا كافيتين للقضاء على فرحة عروس تونسية، حيث أمرت الأم ابنها بمغادرة حفل الزفاف لأن زوجته “قبيحة وقصيرة”.

وقال شخص حضر العرس، إن العريس خطب العروس منذ فترة ولم يتسن لوالدته أن تراها إلا من خلال الصور، وبعد دقائق من دخول أهل العريس قاعة الحفلات، طلبت الأم من ابنها أن يترك المكان لأنها لم تعجبها، رغم محاولة بعض الحضور التدخل لمنع هذا التصرف، وبدا واضحا من خلال الصور، أن العريس كان متوترا، حيث كان يمسح جبينه الذي تصبب عرقا.

منذ هذه الحادثة، لم يهدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في تونس الذين وجهوا وابلا من الانتقادات اللاذعة للعريس الذي لا يملك من أمره شيئا، وأمه التي تصرفت بأنانية وعنصرية حيال فتاة يتيمة الأبوين.

في الوقت نفسه، تعاطف الآلاف من التونسيين، وحتى العرب، مع لمياء اللباوي التي تصدر اسمها الترند، وتم تداول صورتها وقصتها في الكثير من الصفحات الالكترونية.

كما دعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العروس إلى عدم التأثر بهذا الموقف الذي كشف لها حقيقة العريس الذي لم تكن لتعيش معه حياة سعيدة وهو بهذه الشخصية الانقيادية.

ورغم أن لمياء كشفت من خلال مقطع فيديو أنها بحالة نفسية سيئة، إلا أنها تقدمت بالشكر للتونسيين الذين تعاطفوا معها، وحتى الأطباء والمحامون الذين اتصلوا بها لتقديم يد المساعدة لها.

وقال شخص يدعى يوسرسيف معلقا على هذه الحادثة: “حقيقة شيء مؤسف، يكسر بخاطرها بعد علاقة خطوبة أربعة سنوات، لا يقبلها الدين ولا الشرع ولا الإنسانية”. مضيفا” أنا اعتبرها جريمة أخلاقية يعاقب عليها القانون بالتعويض المادي والمعنوي لكي يكون عبرة لغيره حسبي الله ونعم الوكيل”.

وغردت ” كاتي” بقولها: “بالعكس جمالها دافئ وناعم، عكس العريس وسامته محدودة جدا، ثم متى كان جمال الشكل هو معيار الحياة الزوجية؟ غريب”.