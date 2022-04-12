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تعاطف كبير مع فتاة سعودية وجهت رسالة لأخيها السجين

سمية سعادة
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تعاطف كبير مع فتاة سعودية وجهت رسالة لأخيها السجين
ح.م

عبّر الكثير من المغردين على موقع تويتر عن تعاطفهم مع فتاة سعودية وجهت رسالة لأخيها السجين عبر قناة تلفزيونية رسمية.

وكانت قناة “الإخبارية” السعودية تجري تقريرا حول مشاعر المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، لتنتهز الفتاة الفرصة وتوجه رسالة لأخيها الذي يقبع في السجن، حيث قالت: “جئت إلى هنا من أجل أخي لأنه يتابعنا من السجن”.

وتابعت الفتاة قائلة: “هذه الوسيلة الوحيدة التي يرانا من خلالها، لذلك فأنا أرسل سلامي له”، قبل أن يقاطعها مذيع” الإخبارية” قائلا: “بعد إذنك لدينا جمع تبرعات لم تحصل في العالم العربي وجزء منها لفرجت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أخيك”.

وذكرت المواطنة السعودية أن شقيقها “اسمه حسام”. وتابعت “أحب أن أسلم عليه فهو يراني الآن، وإن شاء الله هانت”.

وقامت شقيقة السجين برفع جوالها أمام الكاميرا وهي تذرف الدموع لتظهر غطاء الهاتف الذي كشفت أنها صنعته معه وأنها تنتظر خروجه من السجن لتصنع معه غطاء آخر.

وأثار هذا المقطع المصور تعاطفا كبيرا على تويتر مع الفتاة، وأشاد المغردون بالمذيع الذي عرف كيف يتعامل مع هذا الموقف المؤثر.

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