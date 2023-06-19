تعاقد مانشستر سيتي مع مبابي.. غوارديولا يعلّق

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، أنه لن يتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر “تويتر”:” لن نتعاقد مع كيليان مبابي، لن ينضم لمانشستر سيتي، الجميع يعلم أين يريد أن يذهب”.

Pep Guardiola: “We will not sign Kylian Mbappé, he’s not joining Man City — all of you know where he wants to go…”. 🇫🇷 pic.twitter.com/wq0ETWPuuR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023

وربطت تقارير صحفية عدة مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن “الميرنغي” يرغب في الحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعن لاعب السيتي غاندوغان، قال غوارديولا: “أعلم أن برشلونة مهتم به لكننا أيضاً مهتمون جداً ، أتمنى بقاءه معنا، وإذا نجح برشلونة بالتعاقد معه فسيحصلون على لاعب رائع”.