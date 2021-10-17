تعانين من كره أطفالك للمدرسة.. إليك الحلول

من أكثر المشاكل إرهاقا للوالدين، كره أطفالهم للمدرسة، خاصة إذا رافق ذلك إهمال للواجبات المنزلية والتغيب عن الحصص، ورفض التجاوب مع النصائح والتوجيهات.

بعض الآباء لا يجيدون التعامل مع هذه المشكلة ويتصرفون بعنف، بينما آخرون يتعاملون بكل عقلانية، حيث يبحثون عن الأسباب ويعالجونها، هي كما أوردها موقع أوطان بوست:

ـ تعلق الطفل بعائلته وبالبيت وبالألعاب التي في منزله.

ـ قسوة بعض المعلمين في التعامل مع الطلاب، مثل ضربهم أو شتمهم، والصراخ عليهم وتخويفهم وغيرها من الممارسات العنيفة، حيث أن بعض المدرسين يعتقدون أن ذلك من الطرق المضمونة لضبط الطلاب وجعلهم يلتزمون بالدروس وبالهدوء في الصف.

ـ تعرض الطفل للتنمر في المدرسة من قبل زملائه، ويتجلى ذلك في الاستهزاء به وبشكله أو بعائلته والأمور الأخرى المتعلقة به.

ـ احتمالية تعرض الطفل للضرب أو الإيذاء الجسدي، ولا يجرؤ على إخبار أهله، خوفا من زيادة العنف، أو لأن شخصيته ضعيفة، وممكن أن يكون الطفل يعاني مشاكل متعلقة بالمواد التعليمية، ومستواه ضعيف وعلاماته متدنية.

الحلول المقترحة:

ـ أولا على الوالدين البحث عن السبب الذي يجعل ابنهم كارها بشدة للمدرسة والتعامل معه، في حال كان المعلم قاسي، أو التعامل بالمدرسة غير لائق ولا يراعي حق الطفولة.

ـ بإمكان الأب كخطوة أولى أن يتحاور مع طاقم التعليم وأن يطلب منهم التوقف عن ممارسات العنف.

ـ في حال لم يجدي ذلك نفعا، عليه أن يشتكي للجهة المسؤولة عن المدرسة والتعليم، خاصة أن الضرب ممنوع بالمدارس، وهناك عقوبات تفرض على المعلم في حال ضرب أحد التلاميذ وسبب له أذية.

ـ تغيير المدرسة إن لزم الأمر، والحرص على مرافقة الطفل حتى يتعود عليها، وفي حال كان هناك من يزعج الطفل، يجب أن يتدخل الأهل على الفور بالتواصل مع الإدراة أولا ثم أولياء من يزعجونه.